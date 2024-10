Agenda informativa: Existe la posibilidad de lluvias dispersas en la Chiquitania y el Norte integrado

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 3 de octubre

Esperan precipitaciones en la Chiquitania y el Norte integrado. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho

– Senamhi: pronostica el ingreso de vientos del sur y lluvias dispersas en la Chiquitania y norte integrado

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), desde este jueves podrían caer lluvias dispersas en el norte integrado y localidades de la Chiquitania. Según la información, la noche del miércoles ingresó un frente frío de características leves, por ello, se prevé cielos nubosos con lluvias dispersas en horarios de la tarde y noche, y montos acumulados menores a 10 milímetros, no serán lluvias intensas. Se prevé que las lluvias caerán los jueves, viernes y sábado en la Chiquitania y en el norte integrado. Es más, debido al frente frío, este jueves descenderán las temperaturas, pero los viernes y sábado empezarán a mejorar las condiciones y ascenderán las temperaturas máximas.

– Abogada de Evo Morales afirma que denuncia de estupro a una menor es falsa

La abogada del expresidente Evo Morales, Cecilia Urquieta, afirmó que la denuncia por trata y tráfico, y estupro contra su defendido es armada y falsa porque no existe ninguna prueba presentada por la víctima, una menor de 15 años, según la causa radicada en la Fiscalía de Tarija. La jurista asegura que no hay elementos suficientes de prueba y no existió en ningún momento denuncia formal de las víctimas sobre este caso. Asimismo, señaló que en los últimos cuatro días se iniciaron cinco casos contra el expresidente Evo Morales. Morales es investigado en Tarija por abusar sexualmente de una menor de 15 años cuando era presidente y producto de la violación, conocida como estupro, nació un menor que fue reconocido por el entonces mandatario.

– Cruceños aseguran que a Santa Cruz le corresponde 3 escaños más

La gobernación de Santa Cruz no acepta los resultados del censo ya que aseguran que el departamento tiene 4 millones de habitantes, por tanto, no se aceptará la distribución de escaños que realizó el TSE porque al departamento le corresponde por lo menos tres diputados más. Asimismo, el Comité Cívico Pro Santa Cruz también refutó la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y anunció que estudiarán medidas al respecto en las próximas horas, para defender el derecho de los cruceños a tener una mayor asignación presupuestaria y una mayor cantidad de diputados en función al incremento poblacional que registró desde el pasado Censo de 2012.

– Comunarios de Chiquiacá en vigilia para impedir ingreso de YPFB y Petrobras

Los comunarios del cantón de Chiquiacá de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, de Tarija, reinstalaron la vigilia en el ingreso a la comunidad de Saicán para impedir el ingreso de los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Petrobras. Los pobladores retomaron la medida porque el personal de las petroleras ingresaba supuestamente para realizar un relevamiento de datos, sin embargo, lo impidieron. Los dirigentes denuncian que YPFB busca comenzar los trabajos en el pozo Domo Oso-X3, que proyecta 2,8 trillones de pies cúbicos de hidrocarburos. Está ubicado a 1,7 kilómetros fuera de la reserva de Tariquía, pero se encuentra en el área de amortiguamiento.

– El 50% de los micros no saldrá a trabajar por falta de diésel en Santa Cruz

Desde este jueves 3 de octubre, al menos el 50% de las unidades de servicio público no saldrá a trabajar en Santa Cruz, afectado por la falta de combustible. Las filas en los surtidores de la ciudad, donde la mayoría de los vehículos esperan abastecerse, se han convertido en una constante en los últimos días. Representantes del transporte público de la capital oriental señalaron que se llevarán a cabo dos mesas de trabajo en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, una técnica y otra de medio ambiente. Los choferes también piden un reajuste de las tarifas debido al encarecimiento de los insumos y la falta de diésel y gasolina que los obliga a veces a comprar en el mercado negro. La alcaldía cruceña niega esa posibilidad.