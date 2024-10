Agenda informativa: La violencia ejercida por afines a Evo Morales en Mairana será investigada por una comisión de fiscales

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 30 de octubre

Mairana vivió una jornada violenta el martes. Foto: El Deber

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Fiscalía de Santa Cruz conforma comisión para investigar hechos en Mairana

Una comisión de fiscales tiene el trabajo de investigar los sucesos ocurridos en la localidad de Mairana, Santa Cruz, el Ministerio Público habla de al menos cinco figuras delictivas que investigará por la agresión de los sectores evistas del Movimiento al Socialismo (MAS) contra los policías y periodistas, para identificar a los autores y sancionarlos. El proceso penal ya fue iniciado de oficio contra los presuntos autores, por los delitos de destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional, robo agravado, asociación delictuosa, lesiones graves y leves, tentativa de homicidio y otros. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, aseguró que habrá celeridad en el proceso para personalizar los supuestos delitos.

– Un millón de litros de diésel están retenidos en los bloqueos evistas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que aproximadamente un millón de litros de diésel y 200 cisternas se encuentran retenidos en puntos de bloqueo en distintas carreteras de Bolivia, que este miércoles ingresó en su décimo séptimo día. La estatal petrolera tuvo que definir una estrategia de distribución para no paralizar la provisión de diésel y gasolina en los diferentes departamentos; sin embargo, la situación se torna cada vez más crítica por el suministro irregular que ha provocado largas filas en los surtidores y la disminución del parque automotor, sobre todo de transporte público, en las diferentes capitales. Los bloqueos se masifican sobre todo en Cochabamba y el paso de vehículos es imposible.

– 13 millones de pollos y gallinas están en riesgo de muerte por los bloqueos

El sector avícola cochabambino encendió las alarmas al anunciar que aproximadamente 13 millones de pollos y gallinas ponedoras están en riesgo de muerte debido a que las granjas ya no tienen el alimento debido a los bloqueos de carreteras que tienen aislada a la región. Según los técnicos de la Asociación Nacional de Avicultores existe el riesgo de que ese sector ingrese en un escenario de crisis debido a que las aves corren riesgo de morir o ser sacrificadas. La producción avícola de pollos de engorde y de huevo está afectada por los bloqueos porque no pueden hacer llegar los insumos para alimentar a estas aves. El gobierno instaló un puente aéreo para enviar los insumos a Cochabamba, pero aún sin resultados.

– Adepor no garantiza el abastecimiento de carne de cerdo por los bloqueos

La Asociación Departamental de Porcicultores Santa Cruz (Adepor) es otro sector que se declaró en emergencia por el bloqueo de carreteras del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), que cumplió la pasada jornada 16 días de ejecución e imposibilita que la carne de cerdo se traslade al resto del país, debido a que los camiones no pueden trasladar el producto ya que la red fundamental y otras alternas están tomadas. El hecho puede agravarse por la determinación de los campesinos cruceños de sumarse a la medida de presión e iniciar los sitios en otras vías que todavía están expeditas. Si persiste el problema, el sector no puede garantizar de que la carne de cerdo llegue a los mercados bolivianos y se comercialice con regularidad.

– Los bloqueos se multiplican y agudizan la crisis en el país

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta las 06:16 de este martes se registran 24 puntos de bloqueo, la mayoría de estos en el departamento cochabambino, pero también con presencia en regiones de Santa Cruz, Potosí y Oruro. En las pasadas horas incrementaron los cercos debido a una determinación del evismo de radicalizar la medida por el supuesto atentado contra Evo Morales. De momento, no se avizora una solución a este conflicto o al menos no hay un llamado al diálogo por parte del Gobierno para buscar una conciliación con el ala evista, al menos no por parte del principal interlocutor, el presidente Luis Arce , quien condenó los actos de violencia que se registraron el martes.

– El subprocurador cree que en dos semanas habrá sentencia por el caso ‘Golpe I’

Desde este miércoles, el tribunal de sentencia a cargo del caso ‘Golpe I’ inicia la fase la fase de la prueba documental y testifical, según el subprocurador del Estado, Ricardo Condori. Calcula que en dos semanas se pueda tener una sentencia condenatoria en el caso Golpe de Estado I. La pasada jornada concluyó la etapa de declaraciones de los principales acusados, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico Marco Antonio Pumari. El tribunal inicia la fase preparatoria, para que se presenten los testigos de cargo y descargo, que podría iniciar el viernes de forma efectiva y que se presentarán consecutivamente en las audiencias para que en dos semanas se pueda dictar un fallo sobre esta causa por los hechos de 2019.