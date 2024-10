Alcalde de La Paz ratifica que Áñez fue presidenta constitucional y le corresponde un juicio de responsabilidades

Iván Arias recuerda que incluso al exdictador Luis García Meza se le respetó la investidura presidencial

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La pasada jornada, David Kasa, juez que procesará a Jeanine Áñez por los hechos de Senkata en noviembre de 2019, afirmó que no procede el pedido de la expresidenta de anular esa querella, porque las declaraciones vertidas por el exministro Iván Lima, quien dijo que el juicio ordinario se instaló por un ‘capricho’ de Evo Morales, no son vinculantes ya que es una tercera persona que no es parte del litigio y si bien toda persona es libre de expresar criterios sobre ese y otros casos, no es posible que un tribunal cambie su determinación por tal motivo.

Al respecto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, reiteró que Áñez fue presidenta fruto de una sucesión constitucional y, en ese sentido, le corresponde un juicio de responsabilidades, más allá que el gobierno actual y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) no reconozcan el carácter democrático de la asunción de mando que se efectuó en noviembre de 2019 cuando se produjo un vació de poder por la huida del entonces presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, así como por la renuncia de los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados.

“De acuerdo con las declaraciones del juez no se revisa, pero creo que la señora Áñez merece un juicio de responsabilidades, la señora Áñez fue una presidenta constitucional; es más, al peor dictador que tuvimos en Bolivia; Luis García Meza, del cual soy víctima porque fui torturado y exiliado; se le dio juicio de responsabilidades. ¿Cómo a una expresidenta que entró de manera constitucional no se le va a dar un juicio de responsabilidades?”, cuestionó.

En ese sentido, reclamó que se tome en cuenta ‘la verdad histórica de los hechos’; porque en 2019 no hubo golpe de Estado y sí una transición democrática como manda la Constitución Política del Estado (CPE) y que los sectores del MAS buscan posicionar como una ruptura, por ello, no desistieron en llevar a la exmandataria a los tribunales ordinarios donde se verá frente a un juez el próximo 14 de octubre.

“En ese sentido, las declaraciones del señor Lima buscan que volvamos al cauce democrático y que se respete lo que debería hacerse con la expresidenta Áñez que está encarcelada injustamente; sin embargo, el juez determinará a quiénes convoca, lo que sí es que debe ser un juicio justo por una causa justa a la señora Jeanine Áñez, que merece un juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario”, enfatizó el burgomaestre paceño.

El alcalde paceño Iván Arias. Foto: captura pantalla

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres fijó la audiencia de inicio del juicio oral presencial del caso Golpe de Estado I, para el próximo 14 de octubre. El caso fue abierto contra “Luis Fernando Camacho y otros” por la supuesta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración; el proceso fue iniciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.