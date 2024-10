Branko Marinkovic: Veo un país sin rumbo, en el limbo. Nos parecemos a Haití

El exlíder cívico de Santa Cruz recordó que Evo Morales durante el gobierno de Hugo Bánzer bloqueó 40 días.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El empresario y político Branko Marinkovic observó que actualmente el país no tiene rumbo y no tiene certidumbre como consecuencia de la guerra interna del MAS que tiene secuestrada a Bolivia y comparó esta situación con la de Haití.

“Al país lo veo muy complicado, yo veo que el país está sin rumbo, que el país está en un limbo total, nos parecemos a Haití. No sabemos cuál bando es el que está mandando en el país, vemos a un Evo atrincherado en el Chapare decidiendo que a él no le van a meter preso y que quiere ser candidato, por el otro lado Arce que no sale, que no aparece y no de da certidumbre al país, diciendo yo voy a poner orden en este país. Mientras tanto, entre esta pelea de masistas, los bolivianos estamos atrapados al medio, la economía sufriendo y todos somos rehenes del masismo nuevamente”, evaluó en una entrevista con el programa No Mentirás.

Los seguidores del expresidente Morales (2006-2019) bloquean hace 18 días las carreteras fundamentales que unen al oriente y occidente del país exigiendo que cesen los procesos judiciales en contra del político como la denuncia por abuso sexual en contra de una menor de 15 años en el departamento de Tarija.

El cierre de rutas está generando millonarias pérdidas económicas y la escasez de carburantes, y está agravando la crisis económica que golpea a Bolivia.

Marinkovic, quien también fue ministro de Economía durante el gobierno de Jeanine Añez, recordó que Evo Morales “hizo su vida bloqueando”. “No nos olvidemos que con (Hugo) Banzer bloqueó 40 días y lo que vemos ahora es poco a lo que hizo antes, entonces esto es una costumbre de Evo Morales cuando él quiere llegar a un objetivo usa la violencia, va a bloquear, va a ser lo que sea necesario para llegar a su objetivo y esto es solamente un reprise de lo que vemos ya 20 años con Evo Morales y el masismo”, apuntó.

Aunque tiene el respaldo legal y existen pedidos para que se desbloqueen las rutas del país con el uso de la fuerza legal del Estado, Luis Arce no tomó esa decisión y alarga la incertidumbre.

Consultado sobre cuánto más puede aguantar el Gobierno la presión evista, afirmó que no sabe cuánto más, pero “el país no aguanta más una semana de esto” porque se está afectando gravemente a su economía.

En Santa Cruz, por ejemplo, debe comenzar la cosecha de soya y se tiene una escasez de carburantes o los sectores que tienen su economía paralizada pero al siguiente mes tendrán que pagar sus créditos a los bancos.

Lamentó que el Gobierno esté esperando la reacción de la población para que vaya a enfrentarse a los bloqueadores cuando tiene a la Policía y las Fuerzas Armadas.

Haití es un país que vive en un caso provocado por bandas criminales con niveles de violencia extrema, que según cifras de Naciones Unidas han desplazado internamente a casi 314.000 personas mientras 4,7 millones de haitianos, casi la mitad de la población, padece de hambre aguda.