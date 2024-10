Cobija se declara en quiebra ante los incendios forestales que la devastan 

“Hay el peligro que el fuego entre a la ciudad y queme las viviendas” alertó la alcaldesa de esa ciudad y pidió ayuda para el equipamiento de los bomberos que hacen frente a las llamas.

La alcaldesa de la ciudad de Cobija (Pando), Ana Lucia Reis, declaró en quiebra al gobierno municipal que dirige frente a los incendios forestales que están devastando sus bosques y la calidad del aire. Además, demandó equipamiento para el cuerpo de bomberos que hacen frente a las llamas.

“No pueden acabarse los recursos porque no hay, la verdad es que no hay recursos. Cobija es un municipio completamente quebrado, Cobija es un municipio que en este momento para los incendios estamos (aportando) entre todos, los municipios, los bomberos, está la Policía, las Fuerzas Armadas con cola de pato, con las bombitas detrás de la espalda, subiendo nuestros tanques de agua a las camionetas, haciendo lo que podemos, pero no tenemos equipamiento realmente para enfrentar esta situación”, afirmó la autoridad edil anoche en una entrevista con la red Uno.

Cobija es uno de los municipios, ubicado al norte del país, más golpeados por los incendios forestales que ocurren en el departamento de Pando y también en Brasil y Perú. El humo ensució el aire al extremo hasta un nivel de contaminación de aire de 587 partículas por metro cúbico o extremadamente malo por lo que se estima que existirán secuelas en la salud de la población.

“(No podemos) modificar el presupuesto, no tenemos la manera de modificar porque no tenemos, no tenemos los recursos, nuestro recurso IDH lo poco que hay se debita automáticamente para pagar todas las deudas adquiridas que tenemos, todos los créditos. Todo lo que es recursos propios es mínimo ya que un 70% de la población no paga todavía impuestos, entonces nosotros no contamos con recursos para comprar los equipamientos necesarios”, complementó Reis.

El Gobierno declaró desastre nacional por los incendios forestales que arrasaron más de 6,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales, aunque existen estimaciones independientes que indican que el daño podría supera los 7 millones de hectáreas; sin embargo, en Cobija están aún a la espera de que pueda llegar la ayuda económica que se está gestionando de la cooperación internacional.

“Hay el peligro que el fuego entre a la ciudad y queme las viviendas” alertó la alcaldesa.

Después manifestó que si la población quiere ayudar a combatir los incendios que lo haga con equipamiento para los bomberos que están afrontando las llamas de manera precaria. “Esto es importante, si la población quiere ayudarnos debe saber que no necesitamos en este momento vituallas (…) lo que necesitamos son todo tipo de equipamiento para el cuerpo de bomberos, para nuestro municipio, todos los municipios del departamento Pando, todos los equipamientos que puedan ser utilizados para apagar los incendios que estamos viviendo en este momento”, puntualizó.

Reis espera que, con la declaratoria de desastre nacional, Pando pueda tener un tratamiento especial pues no cuenta con las mínimas condiciones para atender a la población frente a la emergencia.