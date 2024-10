Crece la molestia por los bloqueos en el país que han generado una pérdida de $us 1.350 millones

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Consejo Nacional de Autonomías define rechazar bloqueos y los califica de “atentado criminal” contra la economía; pérdidas por bloqueos suman $us 1.350 millones y sectores conminan al Gobierno a liberar carreteras; y, Evo repitió dos veces que “disparó” a la llanta, ahora dice que no estaban armados. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Consejo Nacional de Autonomías define rechazar bloqueos y los califica de “atentado criminal” contra la economía

El Consejo Nacional de Autonomías definió el lunes rechazar los bloqueos de carreteras calificándolos de un “atentado criminal” contra la economía de la población boliviana. Los seguidores de Evo Morales cumplieron 15 días de la medida de presión. “Son un atentado criminal a la economía del pueblo boliviano que incrementan los precios de la canasta familiar, vulneran derechos fundamentales al abastecimiento de alimentos, acceso a la salud, movilidad de pasajeros, alimentos, medicina y combustible”, señala el punto 7. Los miembros del Consejo Nacional de Autonomías demandaron “el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la aplicación de todos los mecanismos constitucionales para garantizar la libre transitabilidad”.

– Pérdidas por bloqueos suman $us 1.350 millones y sectores conminan al Gobierno a liberar carreteras

Bolivia cumple medio mes de bloqueo de carreteras y este martes 29 de octubre será el día 16 de esta movilización, realizada por sectores del Movimiento al Socialismo que respaldan a Evo Morales. En este tiempo, distintos sectores han reportado millonarias pérdidas y además reclaman acciones concretas y efectivas a las autoridades de Gobierno para que se liberen las vías. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Yamil Flores, informó que en lo que va de este conflicto suman “más de 1.300 millones de dólares en pérdidas”, esto solo en el sector productivo. Los ‘evistas’ bloquean carreteras, en su mayoría en la región central de Cochabamba, para reclamar por lo que consideran “una persecución política” contra Morales.

– Ministro de Defensa señala que el estado de excepción es algo ‘extremo’

Ante el pedido de las organizaciones sociales de dictar un estado de excepción o estado de sitio en el país, debido a los 16 días de bloqueo caminos registrado por facciones evistas, el ministro de Defensa Edmundo Novillo indicó que esta medida “es algo extremo” que tiene procedimientos constitucionales. Sin embargo, dijo que las Fuerzas Armadas pueden coadyuvar en el desbloqueo de carreteras, pero que esta medida se está analizando. “Un estado de excepción, es un estado extremo al que debemos acudir, porque ese estado de excepción tiene sus procedimientos constitucionales y por otra parte legal, por otra parte, también el uso de la fuerza de manera proporcional, con el objetivo de restablecer la paz social, el orden público”, explicó.

– Evo repitió dos veces que “disparó” a la llanta, ahora dice que no estaban armados

El expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, negó que él y sus acompañantes hubieran estado armados este domingo durante el presunto atentado que sufrió, sin embargo, en la entrevista en radio Kawsachun Coca repitió dos veces “yo he disparado a la llanta”. “El segundo carro que nos seguía cruzó apenas (…) nos siguió, casi nos alcanza, al final nos alcanzó, otros disparos, yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía ir el carro”, relató Morales en torno a los hechos sucedidos. “Yo he disparado a la llanta. Nos pasó todavía, otra vez dispararon. Felizmente el segundo carro nos alcanzó”, el exmandatario repetió que disparó en el minuto 27 de su programa Evo es pueblo líder de los humildes.

– Seguidores de Evo Morales amenazaron a Luis Arce tras el ataque armado: “Tiene los días contados”

Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) dijeron este lunes que el ex jefe de Estado está bajo resguardo y que el presidente del país, Luis Arce, “tiene los días contados” por supuestamente planificar el ataque armado de la víspera contra el también líder oficialista. El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Gualberto Arispe señaló que el ataque a Morales fue para “aprehenderlo” y luego trasladarlo en un helicóptero a Santa Cruz, en el caso de estupro y trata de personas en su contra. El legislador también mencionó que el plan también establecía que el suceso se manejara como un ataque de narcotraficantes o un “ajuste de cuentas” en caso de que el expresidente resultara muerto o herido.

– Fiscalía abrió de oficio una investigación por el delito de “tentativa de asesinato” contra Evo Morales

El Ministerio Público abrió un caso por “tentativa de asesinato” contra Evo Morales y ya inició la etapa investigativa, según señala un documento firmado por la fiscal de Materia de Shinahota, María Claros. El proceso, numerado con el CUD 316202012400200, fue abierto “de oficio” y ya se extendieron los primeros requerimientos fiscales desde el mismo domingo. “Juan Evo Morales Ayma y otros” son nombrados víctimas y se indica como denunciados al “autor-autores” sin señalar específicamente quiénes son los sospechosos. Asimismo, envió este miércoles requerimientos fiscales a medios de comunicación pidiendo que se entreguen videos, grabaciones e imágenes de los «disparos» efectuados en contra del expresidente Evo Morales Ayma.

– Militar del servicio pasivo cree que 14 disparos eran suficientes para dar de baja a ocupantes del vehículo de Evo

El motorizado que trasladaba al expresidente Evo Morales recibió al menos 14 disparos tras ser interceptado por dos camionetas, al respecto, el abogado y militar del servicio pasivo Jorge Santistevan observó que los ocupantes, entre ellos el exmandatario, hayan salido ilesos. Santistevan afirmó que la denuncia que hizo de un supuesto atentado contra su vida es falsa y que las escenas fueron montadas para victimizarse. “Los disparos que recibió la camioneta fueron realizados de frente, en un vehículo estacionado y cuando estaba vacío, claramente hubieran hecho impacto en los ocupantes, pero no se registró ninguna baja y la herida que tiene el chofer es leve. Esos impactos son suficientes para que den de baja a los ocupantes”, observó.

– Tras balacera, diputado vincula una de las vagonetas que trasladaba a Evo con ejecutivo de PDVSA

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Jairo Guiteras, denunció que uno de los vehículos que trasladaba a Evo Morales, durante la balacera del domingo, pertenece a un ejecutivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La placa de la vagoneta fue mostrada en un video publicado por Morales en TikTok. El diputado Guiteras publicó el registro donde señala que la vagoneta Land Cruiser con placa 3009 DFI está a nombre de Miguel Ángel Lozano, gerente de PDVSA en Bolivia. Este es el segundo caso donde un vehículo que usa Morales es vinculado a PDVSA. El anterior caso es sobre la vagoneta 4Runner usada por Evo en la denominada Marcha por la Vida que había sido vendida por la estatal venezolana a una joven de 21 años.

– Emergencia: Cañeros advierten que bloqueos ponen en riesgo la producción de azúcar

Los productores cañeros se declaran en emergencia, pues debido a los bloqueos no han podido obtener urea, ni el diésel, afectando la realización de sus labores y poniendo en riesgo la producción de azúcar. “Es un momento crítico que está viviendo el sector productivo y la ciudadanía general, la falta de urea nos está llevando que no realicemos las labores en el momento preciso, la falta de diésel y eso ocasiona a la larga una merma que viene a golpear más a un sector que ha sido golpeado por la sequía con una baja en rendimiento de 15 y un 20% “, afirmó Juan Carlos Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol). El productor hace un llamado a la “sensatez y a la cordura.

– Advierten que la inflación hasta fin de año se situará entre 6% y 12%

Con los bloqueos de caminos y a dos meses del fin de año, cuando el gasto se agudiza en los hogares, empresarios y analistas prevén que la inflación se disparará y podría alcanzar los dos dígitos. Este lunes se cumplen 15 días desde el inicio de los bloqueos por parte de seguidores del expresidente Evo Morales, supuestamente, en demanda de soluciones ante la falta de dólares y combustibles, pero también en defensa del exmandatario, por el proceso que enfrenta por trata y tráfico de personas y estupro agravado. El past presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Luis Laredo, estima que la inflación hasta fin de año cerrará con una tasa anual de 10% a 12% por los bloqueos que agudizan el alza de precios.