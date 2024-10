Diputado Mamani advierte que la aprehensión de Evo Morales puede ser un ‘error histórico’ del gobierno de Arce

El asambleísta recomienda a la actual gestión no despertar al ‘gigante dormido’ que saldrá en defensa del exmandatario

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Freddy Mamani aseguró este miércoles que una probable aprehensión de Evo Morales sería un ‘error histórico’ del gobierno de Luis Arce Catacora, porque podría acarrear consecuencias negativas para su gestión, debido a la movilización nacional que se generará en defensa del exmandatario que afronta esta tarde una audiencia por los supuestos delitos de trata y tráfico de personas y estupro.

El asambleísta, al igual que lo hicieron varios otros afines a Morales, aseguró que la contundencia de la marcha desde Caracollo hacia La Paz, efectuada el pasado mes de septiembre, además de las encuestas de percepción, muestran que el expresidente tiene un apoyo concluyente de la población en su conjunto, y que, por ese motivo, el gobierno desplegó una serie de acciones de persecución política y judicial contra el líder del MAS y sus aliados.

“Esto ha hecho que se genere este tipo de persecuciones a nuestro comandante y el día de hoy nuevamente han tenido que citar (a Morales) sin tener las pruebas necesarias; ¿qué pruebas pueden presentar? Han indicado que había un certificado de nacimiento, quien habla ha acudido al Serecí (Servicio de Registro Cívico) para poder obtener este certificado y absolutamente no tiene nada que ver con el hermano Evo Morales; es una persecución netamente política”, aseveró.

El asambleísta informó que una gran cantidad de gente se dio cita desde la noche del miércoles en el lugar donde debe declarar Evo Morales para expresarle su respaldo ante la arremetida gubernamental y cuestionó el excesivo despliegue policial que se montó en la ciudad de Tarija, lo que muestra la desesperación que tiene la actual gestión para poder anular políticamente al máximo dirigente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba.

“Están queriendo provocar, inicialmente hubo una orden de aprehensión y, segundo, con todo esto del fallido, ahora están citando; están esperando que el hermano Evo no se presente, si no se presentara, automáticamente estarían activando una aprehensión inmediata; pero, como se va a presentar nuestro hermano Evo Morales no habría nada; pero, si va a pasar será el peor error de la historia que haya cometido este gobierno al querer aprehender a Evo Morales”, sentenció.

Sin embargo, el abogado de Evo Morales, Nelson Cox, informó que el expresidente Evo Morales no se presentará a declarar esta tarde en la ciudad de Tarija por la denuncia de trata y tráfico en contra de una menor de 15 años debido a presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso legal como la ausencia de un juez de garantías que acompañe la declaración del exmandatario anta la comisión de fiscales; además de que en cumplimiento a la sentencia constitucional 2224 que señala que el juez natural está en Villa Tunari.

El legislador también atacó a algunos medios de comunicación por juzgar de manera antelada a Morales cuando -dijo- no se tienen los elementos de prueba contra el exmandatario; empero, si se aprehende al primer mandatario, el ‘gigante dormido’ despertará para defenderlo y se activarán varias medidas para responder a la arremetida gubernamental que busca la anulación política del mandamás del partido azul.