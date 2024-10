Diputados: CC afirma que no aprobará proyectos de crédito tras rechazo que se consideren leyes incendiarias

El diputado Urquidi lamentó que sus colegas arcistas y evistas hayan votado en contra del tratamiento de las leyes incendiarias, con carácter de prioridad.

eju.tv / Video: Prensa CC

Lidia Mamani / La Paz

La Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados afirma que no aprobará los proyectos de ley sobre crédito externo, luego que la mayoría, en referencia a arcistas y evistas, rechazaron que se considere la abrogación de las leyes incendiarias, entre ellas, la Ley 1171, de uso y manejo racional de quemas.

“La posición de Comunidad Ciudadana, producto de un debate, la posición orgánica es que no vamos a aprobar ni un sólo crédito, no vamos a aprobar ni un sólo centavo, en tanto el Gobierno de Luis Arce no muestre voluntad política y no se abroguen estas leyes incendiarias, que están ocasionando el desastre actual que atravesamos”, enfatizó el jefe de Bancada en Diputados, Enrique Urquidi.

Denunció que en la sesión de hoy, en la Cámara de Diputados se planteó con carácter previo la alteración del orden del día para incorporar por lo prioritario,antes de cualquier otro punto del día, el tratamiento de las leyes incendiarias, que el Senado aprobó el 12 de septiembre.

“Lamentablemente, una vez más, el MAS ha mostrado nuevamente su rostro, en el que arcistas y evistas han olvidado sus diferencias y peleas y votaron en línea para rechazar la alteración del orden del día y la posibilidad de que una vez por todas que las leyes incendiarias, que ocasionan el desastre ambiental que hasta hoy se registra en el país, puedan ser abrogadas”, reprochó el legislador.

Indicó que Bolivia tiene que saber que los principales “pirómanos” del país son los parlamentarios arcistas y evistas que nuevamente le dan la espalda al país y a los bolivianos que sienten estos incendios.

De acuerdo con la agenda, el pleno de la Cámara de Diputados fue convocado a sesión ordinaria, con el fin de tratar 10 puntos, entre ellos, el tratamiento de tres proyectos de créditos que en total superan los $us 400 millones.