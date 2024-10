Diputados evistas elogian actuar del comandante de la Policía y aseguran que será destituido por Arce, por no aprehender a Evo

Aseguran que en su reemplazo asumirá el general Augusto Juan Russo, actualmente subcomandante general de la Policía, de quien consideran, sí accederá a la orden de aprehensión del exmandatario.

eju.tv / Video: Tele Estrella Satelital

Lidia Mamani / La Paz

Un grupo de diputados evistas elogió este lunes el trabajo del comandante General de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez Griffiths, y del director Nacional de Inteligencia, Edwin Félix Pérez Mendieta, y aseguran que ambos serán destituidos por no aprehender a Evo Morales. Las declaraciones se dan luego que el exmandatario no se presentó a declarar por el caso que se le sigue por presunto hecho de estupro.

“Queremos hacer conocer extraoficialmente que hemos tomado conocimiento que ayer por la noche hubo una reunión oficial en la Casa Grande Pueblo, con altas autoridades y en la que convocaron al general mayor Álvaro Álvarez, actual comandante de la Policía Boliviana, y al director Nacional de Inteligencia de la Policía, general primero, Edwin Pérez Mendieta, con el objetivo para que el autoridades de Gobierno los cuestionen a estas dos autoridades policiales y les han reclamado del por qué no han detenido a Evo Morales”, aseguró la diputada Gladys Quispe, en conferencia conjunta con otros tres colegas.

La legisladora enfatizó que hubo una discusión fuerte en la Casa Grande del Pueblo, donde incluso se determinó que en las siguientes horas “rodarán cabezas” de las dos autoridades policiales. Incluso dijo que en su reemplazo asumirá el general Augusto Juan Russo Sandoval, actualmente subcomandante general de la Policía, de quien consideran que sí accederá a la orden de aprehensión del exmandatario.

“Este es el candidato del ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) quien en las próximas horas asumirá, es un servil al Gobierno y un servil al gobierno de facto, porque Russo se prestó también al gobierno de facto para hacer una persecución política, incluso cometiendo actos ilegales en ese momento”, aseguró la parlamentaria.

Continuó y resaltó la labor del general mayor Álvarez. “Queremos destacar la actitud de estos dos generales, coroneles, por haber actuado conforme a ley y no haber sido sumisos ante el Gobierno y no haber cometido actos ilegales, violando procedimientos a pedido del Gobierno y no haber detenido a Morales”.