El ala renovadora del MAS insiste en que Morales busca impunidad con los bloqueos

Julia Ramos responsabiliza al TSE por las movilizaciones ya que permitieron que Morales se prorrogue al frente del partido oficialista

eju.tv / Video: Bolivia TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Desde la ciudad de Tarija, la vicepresidenta del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Julia Ramos, denunció que los bloqueos de los seguidores de Evo Morales solo buscan brindarle un velo de impunidad y no responde a un objetivo de reivindicación por la crisis que atraviesa el país en su conjunto, porque las movilizaciones de ese sector solamente perjudican la economía los diferentes sectores y de los hogares bolivianos.

La dirigente de las mujeres campesinas ‘Bartolina Sisa’ estuvo acompañada de representantes del sector campesino, de los regantes, gremiales y otros componentes del Pacto de Unidad tarijeño; en su alocución, dio a conocer la preocupación de las diferentes organizaciones sociales por la coyuntura actual producto de los cercos que los miembros del ala radical del MAS llevan adelante en tres departamentos y que ingresaron en el decimoquinto día de ejecución.

Foto: captrua pantalla

“Se habla de que se está defendiendo los intereses de los sectores más humildes, ellos dicen ser los defensores; pero, con los bloqueos escasea la gasolina, el diésel y la canasta familiar que cada día sube; entonces, esta gente que está queriendo encubrir, no puedo creer que hasta ahora don Evo Morales no se presente ante la justicia y, más que todo, escudarse con este bloqueo que dicen (los evistas) que están defendiendo los intereses de las familias pobre”, resaltó.

La también exministra de Desarrollo Productivo responsabilizó al Tribunal Supremo Electoral por la movilización del sector evista, por la indecisión de sus vocales quienes no reconocieron a la Dirección Nacional del MAS legalmente elegida en mayo en la ciudad de El Alto y más bien mostrar su acuerdo con la vigencia irregular de Morales al frente de ese instrumento político, pese a que su mandato ya había fenecido.

Foto: captura pantalla

“Todo lo que está pasando atribuyo la responsabilidad al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), esperamos que ellos tomen cartas en el asunto, porque no puede ser que la gente siga sufriendo; por eso, nosotros como organizaciones vamos a tomar determinaciones, estamos en emergencia y no puede ser que (Morales) esté haciendo show más que todo en el Chapare, para poder distraer; el señor Evo Morales no es presidente del MAS, desde el 2017 no podemos seguir reconociendo nosotros todo esto”, destacó.

Ramos cuestionó la denuncia sobre el supuesto atentado contra Evo Morales, porque, dijo, extrañamente muestra ese video ‘montado’ cuando se iba a conocer la investigación periodística del periodista español Alejandro Entrambasaguas, quien dio nuevos detalles sobre temas conexos al caso que se le sigue por la comisión de los supuestos delitos de trata y tráfico de personas, así como estupro agravado.