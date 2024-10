El presidente de Diputados estima que la denuncia contra Arce no debe ser investigada porque no existe delito

Israel Huaytari considera que la guerra interna en el MAS daña al propio partid político y pide mayor coherencia a sus afines.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, estima que no existe ningún delito que se deba investigar contra Luis Arce Catacora, así sea cierta la denuncia que profirió una joven quien asegura mantuvo una relación extramarital con el primer mandatario; porque, por propias palabras de la denunciante, el hecho ocurrió cuando ella tenía 21 años de edad, es decir, era mayor de edad; sin embargo, señaló que las autoridades judiciales tienen la última palabra para determinar si corresponde abrir una investigación.

La pasada jornada, Jessica Villarroel, militante del Movimiento al Socialismo (MAS) y parte del ala radical de ese partido, denunció que fue engañada por Arce Catacora, quien supuestamente habría mantenido una relación sentimental durante seis meses con ella hace tres años, además de haberle prometido un alto cargo que nunca llegó. El diputado Héctor Arce que acompañó a la joven de 24 años anunció un proceso contra el presidente por abuso de poder y uso indebido de influencias, entre otros probables delitos

“¿Cree que es un delito? ¿Cuántos años tiene la señorita? Supuestamente, si fuera así (que hubo una relación), no hay nada, cuando se trata de una menor de edad sí es delito, la ley es clara, entonces, no hay nada que discutir sobre ese tema; a nosotros nos interesa más el tema legislativo, el país, nos enfocamos en la preocupación que está viviendo nuestro Estado, no nos llama la atención discutir estos temas, para eso está la justicia”.

Huaytari reiteró que su principal preocupación en este momento no es definir si hubo o no el hecho denunciado por la muchacha, sino cómo encarar esta última etapa de su mandato al frente de la Cámara Baja, así como coadyuvar en resolver los problemas urgentes que atraviesa en este momento el país y reiteró que son las instancias de la justicia las llamadas a definir si existió realmente la comisión de un delito en el caso en cuestión.

“Nosotros estamos más preocupados en cerrar la gestión para después informar al país sobre cómo se ha procedido en esta legislatura en el ámbito de proyectos, cómo se ha aprobado, cuántos proyectos de ley, estamos entrando a un quinto año, seguramente habrá perfiles para que asuman la presidencia (de Diputados), nosotros no nos agarramos el cargo, hay que dar espacio a otros diputados que no han podido ocupar este lugar, más nos estamos ocupando de ese tema, nosotros ya estaríamos cerrando la legislatura la siguiente semana”, puntualizó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. Foto: captura pantalla

El presidente de Diputados lamentó que se degrade la política con ese tipo de denuncias que solamente intentan perjudicar al Movimiento al Socialismo (MAS) en su conjunto y distraer de otros temas importantes para el país cuando lo que corresponde es que sea la justicia que determine si existe elementos de convicción para presentar una causa, que era la forma correcta de proceder por parte de los detractores del presidente Luis Arce.

“Desde un punto de vista muy personal, no me gusta hablar de personas, de autoridades políticas particulares, no es coherente, nos estamos haciendo daño entre nosotros, más bien los políticos debemos acudir a cumplir nuestra mandato por ley, que actúen las autoridades judiciales si es delito o no es delito, ellos tienen que dar esa línea, nosotros somos autoridades políticas, si yo fuera el fiscal general del Estado tendría que expresarme, pero son ellos quienes tienen que expresarse”, ratificó.