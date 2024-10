Exministro López sobre procesos en su contra: “Se devela que el tema político le ha ganado a la jurisprudencia”

Dijo que desde el exterior se ve a un país que está políticamente desestabilizado y que registra uno de los incendios más fatales del mundo y que en un futuro cercano, va a estar peor.

Luego que el exministro Iván Lima declaró en pasados días que la decisión de evadir el juicio de responsabilidades que demandó Jeanine Añez, fue por capricho del expresidente Evo Morales, el exministro de Defensa, Fernando López Julio afirmó este martes que con esas afirmaciones se devela que el tema “político le ha ganado a la jurisprudencia”.

“Obviamente como todos los bolivianos que estamos refugiados en distintos lugares del mundo, piensan en retornar al país. Sobre los juicios a los que haces referencia, jurídicamente son nulos de pleno derecho, me sumo a las voces, que con las últimas declaraciones del abogado Lima, se devela perfectamente que el tema político le ha ganado a la jurisprudencia, le ganado a la justicia y es momento de que nos miremos a la cara entre bolivianos y comencemos a hacer justicia”, señaló.

Indicó que si de eso se trata, la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y los más de 300 presos políticos, en su criterio, deberían estar en sus casas y disfrutando de sus familias, en menos de 24 horas.

No obstante, dijo que desde el exterior se ve a un país que está políticamente desestabilizado y que registra uno de los incendios más fatales del mundo y que en un futuro cercano va a estar peor.

Ante la consulta sobre cuándo piensa retornar al país, respondió que si le dan el derecho a la defensa en libertad, volvería, pero las condiciones son contrarias y que la justicia está politizada.

Agregó que es un “perseguido político” y que su permanencia en Paraguay es de “refugiado político”.

Incendios forestales

También lamentó que a la fecha hayan más de 7 millones de hectáreas quemadas, más de 500 millones de fauna desaparecida, los más de 10 millones de animales silvestres desaparecidos y los 12 millones de bolivianos que hasta hoy sufren por la mala calidad del aire.

“Los más doloroso para un compatriota es ver cómo su país se incendia y cómo desaparece el futuro de sus hijos y de sus nietos, que me motivó a contar mi experiencia y cómo podríamos prevenir, ya que no sólo se trata de incendios, sino que son cinco desastres naturales (sequía, inundación, granizada, heladas e incendios) que son cíclicos en nuestro país y que se tiene que asumir soluciones de fondo y no parches como se lo ha estado haciendo hoy”, manifestó López.