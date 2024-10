Fiscal de Tarija denuncia que Lanchipa pidió su renuncia por emitir orden de aprehensión contra Evo Morales por estupro

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, en una conferencia anterior. Foto: La voz de Tarija.

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Fiscal de Tarija denuncia que fue obligada a renunciar por ordenar aprehensión de Evo por un caso de estupro; Santa Cruz y La Paz igualan en número de diputados y ambas regiones ya suman el 45%; y, a cuatro años de su vuelta a Bolivia, Argentina le retira el asilo a Morales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Fiscal de Tarija denuncia que fue obligada a renunciar por ordenar aprehensión de Evo por un caso de estupro

La Fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles que fue obligada a renunciar por el propio fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, tras haber emitido la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. “Para mí esto es una persecución y lo denuncio públicamente, también (hago) una denuncia ante la comunidad internacional, de cómo el fiscal Juan Lanchipa Ponce, quien juró defensor a las normas ya la sociedad, (ahora) cuando se trata del exmandatario, Juan Evo Morales Ayma, donde existe un delito de lesa humanidad, que es de trata y tráfico, ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y parar todas las investigaciones ”, dijo Gutiérrez.

– ¿Qué dice la orden de aprehensión de la Fiscalía contra Evo Morales por estupro y trata de personas?

Este miércoles se conoció una nueva denuncia contra Evo Morales. En principio sus abogados informaron que existía una orden de aprehensión en su contra que quedó sin efecto por una acción de libertad, minutos más tarde la Fiscalía de Tarija informó que el líder del MAS tiene en proceso una investigación por estupro y trata de personas, delitos presuntamente cometidos cuando ejercía como presidente. La orden de aprehensión de la Fiscalía señala que en mayo del 2018 se emitió una partida de nacimiento en Tarija, en la que figura como padre Evo Morales, y la madre sería una adolescente de 16 años. La investigación también concluye que el embarazo se produjo cuando ella tenía 15 años; es decir, era menor de edad.

– Evo Morales enfrenta cinco procesos penales y es un «perseguido político» de Arce, afirma Romero

El expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, enfrenta cinco procesos penales y desde el sábado cuando se emitió una orden de aprehensión es un “perseguido político” del gobierno de Luis Arce, afirmó el exministro de Gobierno Carlos Romero. El pasado jueves se activaron varios procesos judiciales en contra del exmandatario, explicó la exautoridad, detalló que una denuncia penal radica en la ciudad de El Alto por instigación a delinquir, una de las denunciantes es Melania Torrico, quien trabajó en la gestión del exministro Hugo Moldiz. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) presentó otra denuncia por la marcha que protagonizó la facción evista y habría provocado un daño económico al Estado.

– Santa Cruz y La Paz igualan en número de diputados y ambas regiones ya suman el 45%

Luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informara sobre la pérdida de un escaño para Chuquisaca en beneficio de Santa Cruz, este departamento y La Paz igualan con 29 diputados, entre uninominales, plurinominales y uno especial. Ambas regiones concentrarían 58 de 130 diputados, es decir, el 45% de la representación de la Cámara Baja estará en manos de esas dos regiones. “Santa Cruz y La Paz están empatados en número de escaños”, dijo el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe. El vicepresidente del ente, Francisco Vargas, informó que se envío el proyecto de “Ley de Distribución de Escaños entre departamentos” para ser tratado en la Asamblea Legislativa, con el fin de que se aplique en las elecciones generales de 2025.

– El día de las elecciones judiciales, ciudadanos marcarán su voto en dos papeletas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó este miércoles el diseño final de las papeletas electorales para las elecciones judiciales que se celebrarán el 1 de diciembre. Cada ciudadano marcará su voto en dos papeletas, una nacional y otra departamental. En realidad, se trata de 10 papeletas distintas en todo el país, una para la circunscripción nacional y otra para cada una de las nueve circunscripciones departamentales. “Ayer se ha aprobado el diseño de las papeletas de sufragio que se van a utilizar durante la elección (judicial). En total, la sala plena ha aprobado el diseño de 10 papeletas de sufragio”, informó este miércoles el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

– “Por qué nos siguen torturando desde hace más de tres años”, pregunta Añez, durante juicio ordinario por caso Senkata

La expresidenta Jeanine Añez, durante su intervención en la audiencia del juicio ordinario por el caso Senkata, en El Alto, preguntó hasta cuándo la seguirán “torturando” desde hace más de tres años y medio. Asimismo, dijo que debería haber censura pública por los dichos del exministro Iván Lima, de que ella debería ser procesada con un juicio de responsabilidades, pero eso no sucede por el “capricho” de Evo Morales. “Iván Lima manifestó que el juicio a esta mujer iba a ser por la vía ordinaria, porque no tenían dos tercios de la Asamblea Legislativa, pero hace unos dos años atrás, me pidieron que solicite a la Asamblea juicio de responsabilidades, pero por las presiones de Evo, decidieron que no se lo haga”, señaló.

– A cuatro años de su vuelta a Bolivia, Argentina le retira el asilo a Morales

El Gobierno de Javier Milei resolvió quitarle el estatus de refugiado político en Argentina al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, debido a que dicho beneficio fue utilizado “indebidamente” como herramienta política por el expresidente Alberto Fernández. “El Ministerio de Justicia informa que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma. Dicho beneficio fue utilizado indebidamente como herramienta política para por el presidente Alberto Fernández, omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley N° 21.165”, señala parte del comunicado del Ministerio de Justicia de Argentina. Morales retornó al país el 9 de noviembre de 2020 .

– Deudores de banco protestan; exigen decreto que detenga los juicios de remate de viviendas

Deudores de créditos bancarios marcharon desde la Ceja de El Alto hasta puertas del Ministerio de Economía, donde realizaron un mitin en demanda de un decreto que paralice los procesos de remate de viviendas entre otras demandas. “Van a quedarse aquí en el centro paceño hasta que el Gobierno emita un decreto que paralice la persecución de todos los juicios que están haciendo rematar a la gente su casa”, indicó el abogado de la Asociación de Víctimas de la Usura de la Banca, Javier Soliz. Además, buscan negociar los intereses de los créditos, piden que en los casos que sean competentes los mismos se exoneren. “Hay gente que ha muerto, ha quedado con discapacidad o están en la tercera edad y ya no trabajan”, añadió.

– La ANH dice que ingresó más diésel al país, pero las filas en algunos surtidores persisten

Ante las filas por combustible, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, anunció el ingreso de mayores volúmenes de diésel al país luego del desembarco de un buque en la terminal Sica Sica, en Arica, Chile. “Es un buque de diésel el cual está ingresando al país, lo cual debe dar tranquilidad a la población (…) Estamos iniciando el mes haciendo los despachos a todas las estaciones de servicio”, informó el gerente de de la ANH, Germán Jiménez. Este dijo que, tras el ingreso de diésel al país, la distribución de combustible se irá regularizando a los surtidores, sobre todo a las regiones donde aún se reportan filas de camiones y otros vehículos de alto tonelaje.

– Más bomberos llegan a los valles cruceños para sofocar incendios en municipios de la provincia Florida

Un grupo de bomberos voluntarios de Cochabamba llegó hasta los valles cruceños para trabajar en la mitigación de los incendios forestales que aquejan a tres municipios de la provincia Florida. La concejal de Samaipata, Tamara Gutiérrez, confirmó que los bomberos que llegaron hasta la zona serán enviados a los lugares complejos por el fuego. Mendiola, en el municipio de Mairana, es la zona más crítica donde los incendios no lograron ser controlados, y por los vientos, se reactivaron los focos. Otro de los puntos donde hay fuego, es en la zona de Bella Victoria, en Samaipata. “Se reactivó un foco de incendio cuando ya se lo tenía en etapa de liquidación. Es una zona inaccesible vía terrestre, se atacará por aire”, dijo.