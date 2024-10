No creen en el atentado contra Morales: Gremiales de El Alto piden que se militarice el trópico de Cochabamba

Toño Siñani pide al gobierno que se resguarde el derecho al libre tránsito de los bolivianos que sufren el decimoquinto de bloqueos

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para los gremiales de El Alto, no hubo un intento de asesinar al exmandatario Evo Morales Ayma, como denuncian los sectores radicales del Movimiento al Socialismo (MAS), sino hubo un autoatentado, señaló este lunes el máximo dirigente del sector cuentapropista de esa urbe, Toño Siñani, quien además pidió a las autoridades gubernamentales que se proceda a la militarización del trópico de Cochabamba por las actitudes anticonstitucionales que persisten en esa región.

El trabajador gremial recordó que esa región es también parte del territorio nacional cuyos habitantes deben respetar las leyes y normas al igual que el resto de la población boliviana, pero que no sucede ello sobre todo porque Morales y las seis federaciones del trópico de Cochabamba instalaron un ‘estado paralelo’, que desconoce al gobierno al cual criticó también por su pasividad ante los cercos que ahogan la economía nacional.

Los policías que habrían participado en el supuesto atentado a Morales. Foto: RKC

“Chapare es parte de Bolivia, tiene que respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y la petición es que de una vez puedan militarizar el Chapare para que respete así la CPE aquellas personas (movilizadas), porque hay chapareños mismos que quieren traer piña para Todos Santos, pero no les están dejando sacar sus productos, se está echando a perder, de esa manera el gobierno tiene que actuar de acuerdo con lo que dice la CPE”, destacó.

Además, denunció que existen exautoridades de los tres niveles del Estado que participan en la medida de presión del sector evista, seguramente con la intención de retornar a la administración pública en pago a haber participado a los sitios que se llevan a cabo sobre todo en el departamento de Cochabamba; pero, también en Potosí, Oruro y parte de Santa Cruz, los cuales -dijo- solamente tienen el fin de dar impunidad al exmandatario.

Los uniformados habrían sido evacuados en un helicóptero policial. Foto: RKC

“El gobierno no está haciendo nada, ni tampoco los ministros ni diputados, ni nadie; pero, también repudiamos lo que está pasando; exdiputados, exalcaldes, exconcejales están metidos en estos bloqueos, porque quieren retornar al gobierno para hacer daño al pueblo boliviano; nosotros (gremiales de El Alto), hemos dicho bien claro que no somos arcistas, no somos evistas, lo que repudiamos es que con los bloqueos Evo Morales busque impunidad”, remarcó.

Asimismo, sobre la denuncia de Evo Morales quien, mediante un video que circula en Redes Sociales, responsabilizó a los efectivos de la Policía Boliviana de haber intentado asesinarlo, la cual fue reforzada posteriormente por los sectores que lo apoyan, el dirigente gremial expresó que se trata de un montaje para eludir a la justicia y que, al igual que toda la población boliviana, debe acudir a declarar sobre los procesos que tiene en su contra.

El dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani. Foto: captura pantalla

“No creemos esa patraña que está haciendo Evo Morales Ayma, que lo quieren matar y demás, porque es un autoatentado porque quiere victimizarse para acallar los procesos que le van a venir de ahora en adelante, porque hay muchas pérdidas no solo de los gremiales, sino de los transportistas y distintos sectores”, reforzó Siñani para luego acotar que sus afiliados tienen pérdidas que van entre un 70% y 100%, producto de los cercos instalados por los acólitos de Morales.