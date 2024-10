“No nos vamos a arrodillar mientras la justicia está corrompida”, señala el senador Loza ante posible aprehensión de Evo 

El legislador sobre una posible aprehensión de Morales, respondió que el caso ya fue cerrado en la gestión de Jeanine Añez y que ahora se “inventan otra orden”.

eju.tv / Video: Periodista Alvaro Apaza

Lidia Mamani / La Paz

El senador evista Leonardo Loza, manifestó este viernes que las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba no se “van a arrodillar” mientras la justicia está corrompida y a “disposición” de las autoridades del Gobierno central. Incluso advirtió que el pueblo se “levantará” en las carreteras ante una posible aprehensión de su líder del MAS-IPSP, en referencia a Evo Morales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No nos vamos a arrodillar, somos seres humanos, tenemos todo el derecho de defender y de buscar justicia transparente, no me voy a arrodillar, no nos vamos a arrodillar, cuando una justicia te persigue, te corrompe bajo órdenes políticas del Gobierno. El pueblo no puede vivir de rodillas, vamos a defender a nuestros líderes así como a nuestro hermano Evo Morales”, expresó el legislador.

Mientras la justicia está corrompida, como en este momento, mientras esté manejado políticamente, dijo que, por supuesto que, “el pueblo se va a levantar”, se va a movilizar y que por eso están declarados en estado de emergencia, no sólo en el trópico de Cochabamba, sino a nivel nacional.

Ante la consulta sobre bloqueos ante una posible aprehensión de Morales, respondió que el caso ya fue cerrado en la gestión de Jeanine Añez y que ahora se “inventan otra”.

Sobre la asamblea que se realizará mañana en Sacaba, anticipó que representantes de varios sectores participarán en la celebración del Día de la Descolonización.