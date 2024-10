Prada cuestiona que Evo nunca haya dicho “jamás en mi vida he tocado a una menor de edad”

“(Evo Morales) no da una respuesta categórica de decir yo jamás en mi vida he tocado a una menor de edad. Nunca no lo ha dicho y no lo va a decir”, afirmó la Ministra de la Presidencia al referirse al proceso por trata y tráfico en contra del expresidente

Fuente: Brújula Digital



A horas del inicio del bloqueo de caminos convocado por el ala evista del MAS, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó este domingo que el expresidente Evo Morales, investigado por el presunto delito de trata y tráfico de personas, nunca haya afirmado de forma categórica “jamás en mi vida he tocado a una menor de edad”. Vea también: Evo no responde si tuvo una hija con una menor, en 2016: “No se metan con la familia, la familia es sagrada” => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas La autoridad gubernamental, en una entrevista con el programa “Los hechos cuentan” que se difunde a través de medios estatales, rechazó el bloqueo de caminos anunciado por el sector evista a partir de mañana lunes, en demanda de una respuesta del Gobierno a su pliego petitorio de 18 puntos y en rechazo a una posible aprehensión del expresidente precisamente por el citado proceso judicial. “Evo Morales está determinando nuevamente asfixiar la economía de las familias bolivianas (con el bloqueo), ese es su doble discurso. Por supuesto que él no va a decir nada al pueblo boliviano respecto a su proceso porque si él dijera la verdad al pueblo, estoy seguro que no le costaría nada responder a la pregunta que le hacen los medios de comunicación (respecto al caso de trata)”, afirmó Prada. Morales es investigado por el delito de trata y tráfico de personas, tras la denuncia en sentido de que, en 2016, cuando era presidente, habría tenido una hija con una menor de 16 años. Una de las pruebas de esta denuncia tiene base en el certificado de nacimiento de la menor, en cuyo documento figura su nombre como padre. “(Morales) no da una respuesta categórica de decir yo jamás en mi vida he tocado a una menor de edad en Bolivia. Nunca no lo ha dicho y no lo va a decir. Quien nada debe, nada teme. Yo, aquí, a cada una de las acusaciones lo digo ante el pueblo, mirando de frente, ‘no soy como lo sindican y calumnian, no soy drogadicta, narcotraficante, delincuente, no soy corrupta’ y lo voy a demostrar en cada una de las acusaciones en de los procesos que me han iniciado los operadores de Morales”, acotó Prada. El expresidente fue convocado para el reciente martes, a las 16:00, a una declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo, el exmandatario no acudió a la cita, mientras sus abogados presentaron dos memoriales para justiciar su inasistencia. “Él no va a decir mirando al pueblo boliviano, ni ante ninguna cámara que jamás -eso es lo que espera la población, ojalá lo haga sentado en una conferencia de prensa, delante de los compañeros, sobre todo de las compañeras mujeres que están al lado de Morales, de quienes son papás, mamás, delante de quienes tienen niños mirándole a los ojos y sobre todo al pueblo boliviano – que él jamás ha tocado a una menor de edad, que eso es un delito. Eso es lo que espera el pueblo boliviano”, insistió Prada. El sector evista del MAS convocó para este lunes al inicio de un bloqueo de caminos para exigir del Gobierno una respuesta a su pliego petitorio de 18 puntos y en rechazo a la aprehensión de Morales por su inasistencia a declarar en el caso de trata y tráfico de personas. Prada recordó que el Gobierno ya respondió al pliego petitorio evista incluso antes de la marcha “para salvar Bolivia” que se desarrolló en setiembre desde Caracollo (Oruro) a La Paz. indicó que en dos ocasiones se intentó entregar personalmente ese documento a Morales, pero que los marchistas impidieron ese objetivo, incluso con agresiones. La Ministra de la Presidencia afirmó que esa respuesta al pliego petitorio de 18 puntos fue entregado incluso a través de un notario de fe pública. Prada lamentó que en el pliego petitorio se haya puesto como una excusa demandas económicas, como la solución a la escasez de combustible y dólares en el país, para luego dar paso a pedidos políticos, entre ellos el reconocimiento del resultado del congreso del MAS evista en Lauca Ñ, que eligió a Morales como candidato único para los comicios de 2025, y el rechazo a un referéndum relacionado con la reelección de Evo Morales. En ese sentido, aseguró que el bloqueo de caminos convocado para mañana sólo busca permitir la candidatura de Morales y la pérdida de $us 120 millones por día. Morales, este domingo, aseguró que este proceso y otros inicados en su contra son parte de una «persecución política», tras la marcha que lideró en septiembre.