Róger Mariaca recibe más de dos tercios de votos de la ALP y opositores denuncian componenda

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El nuevo fiscal general del Estado, Róger Mariaca. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Róger Mariaca es el nuevo fiscal general del Estado, fue elegido con más de dos tercios de la Asamblea; “no tolero a manipuladores y oportunistas, me molestan los envidiosos”, señala Lanchipa en su despedida con una poesía; y, por bloqueos, el IBCE advierte ‘millonarias pérdidas’ en el comercio exterior. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Róger Mariaca es el nuevo fiscal general del Estado, fue elegido con más de dos tercios de la Asamblea

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, fue elegido anoche como fiscal general del Estado y reemplazará a Juan Lanchipa con el respaldo de dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estará al frente del Ministerio Público durante seis años. Mariaca obtuvo en una segunda ronda de votación 115 votos de 161 parlamentarios que estuvieron en la sesión, aunque necesitaba 107 votos. El segundo postulante, Iván Montellano, obtuvo 33. El abogado de 36 años tiene una maestría en Derecho Penal y 14 años de experiencia y es docente de universidades. El postulante obtuvo una puntuación de 83 puntos en el proceso de preselección en la comisión mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

– ¿Quién es Roger Mariaca, el nuevo fiscal general del Estado?

La noche de este lunes, Roger Mariaca fue elegido fiscal general del Estado con 115 votos, de 161 legisladores en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Hasta la tarde de este lunes, Mariaca continuaba ejerciendo sus funciones como fiscal departamental de Santa Cruz, cargo que asumió en junio de 2020. Mariaca es licenciado en Ciencias Jurídicas y realizó estudios de postgrado de Maestría en Ciencias de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. También fue vocal del Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Sierra, fiscal de Materia de Santa Cruz y abogado independiente especializado en el área penal. Mariaca fue observado por efectuar transferencias irregulares y el caso Las Londras.

– Arce, Evo, Manfred y Creemos se unieron para respaldar a Mariaca, denuncia diputado Roca

El diputado disidente de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, denunció que las bancadas parlamentarias que responden al presidente Luis Arce, al expresidente Evo Morales, al alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa y a la agrupación Creemos respaldaron a Róger Mariaca como el nuevo fiscal general del Estado. “Claro que lograron los dos tercios entre los arcistas, Creemos, los manfredistas y algunos evistas. El voto de Comunidad Ciudadana comenzó y se mantuvo por Montellano, pero también se ve que de inicio, tengo la impresión que digan si es lo contrario, pero el voto de Creemos fue de inicio y se mantuvo con Mariaca. Entonces cuál habrá sido el acuerdo, pero creo que aquí primó el interés político partidario”, afirmó.

– “No tolero a manipuladores y oportunistas, me molestan los envidiosos”, señala Lanchipa en su despedida con una poesía

El hasta ahora fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, tras cumplir seis años de gestión en el cargo que vence este martes 22, brindó este lunes su informe de todos los logros y avances durante su periodo como primera autoridad. Antes de concluir su intervención, con una poesía hizo mención a que no tolera a los “manipuladores y oportunistas y que le molestan los envidiosos”. “Tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de esos lugares, talentos y logros”, señaló tras citar una parte de una poesía. Indicó que, en los seis años de gestión se realizó una reingeniería del trabajo fiscal y con certeza puede afirmar que hay un Ministerio Público “renovado y moderno” que enfrenta la criminalidad de forma estratégica e inteligente.

– Vicepresidente del TSE rechaza presión del MAS con bloqueo para el reconocimiento de su congreso en Lauca Ñ

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, reiteró este lunes que el Órgano Electoral no puede actuar bajo presión de ningún tipo. La declaración se dio tras ser consultado respecto a la posición del MAS de exigir el reconocimiento de su congreso en Lauca Ñ, como parte de sus condiciones para dialogar con el Gobierno y levantar el bloqueo de caminos. Vargas indicó que el Órgano Electoral ni ninguna otra autoridad jurisdiccional pueden actuar bajo algún tipo de presión. “Tiene que haber independencia para que quien decida pueda obrar en justicia”, agregó Vargas. El vicepresidente del TSE recordó que militantes del MAS interpusieron una serie de acciones de defensa ante el Tribunal Constitucional.

– Caso Senkata: Evo y Lima no se presentaron a audiencia y el tribunal rechazó recurso de Añez

El tribunal del caso Senkata decidió el lunes denegar el recurso de excepción de incompetencia que había presentado Jeanine Añez, con la intención de reconducir el juicio ordinario hacia juicio de responsabilidades. Añez pretendía que Evo Morales y el exministro Iván Lima sean testigos en este recurso, pero ninguno de los dos estuvo presente, pese a que el tribunal dispuso que sean notificados. Ante la ausencia de los testigos, la defensa de Añez pidió emitir la orden de aprehensión respectiva, pero la autoridad judicial rechazó esa posibilidad y siguió adelante con la audiencia. La defensa de Añez puso como pruebas las declaraciones de Lima y de Evo, para sustentar que a la expresidenta le corresponde juicio de responsabilidades.

– Por bloqueos, el IBCE advierte ‘millonarias pérdidas’ en el comercio exterior

Debido al bloqueo evista, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, advirtió este lunes millonarias pérdidas en las exportaciones e importaciones que repercutirán en el crecimiento de la economía nacional. Rodríguez alertó que hasta agosto las exportaciones ya habían caído en $us 1.200 millones y las importaciones en $us 1.000 millones y cuando el país más necesita generar divisas; un bloqueo de caminos no hace otra cosa que dañar el comercio exterior y la producción nacional. Asimismo, dijo que este tipo de conflictos encarecen los precios y eso provocará una inflación más elevada. “Nos inquieta que la inflación hasta septiembre, ya se ubicaba en 5,5%, superando la previsión anual de 3,6%”, dijo.

– Microempresarios reportan pérdida de Bs 20 millones por día por bloqueos evistas y piden al Gobierno intervenir

Al menos 20 millones de bolivianos por día es lo que pierden los microempresarios por los bloqueos que se registran en el país, principalmente las vías que conectan con Cochabamba hacia el occidente y hacia Santa Cruz. La presidenta de la Federación Departamental de Micros y Pequeños Empresarios, Cinthia Magueño, demandó este lunes a las autoridades del Gobierno desbloquear las rutas. “La Federación Departamental de Micro y Pequeños Empresarios nos manifestamos ante los bloqueos que estamos viviendo y estos bloqueos perjudican a la población boliviana. El sector productivo está perdiendo cerca de 20 millones de bolivianos por día”, lamentó el sector.

– Bloqueos en Bolivia: Ganaderos mantiene abastecimiento, pero alerta sobre aumentos de precios

Los productores ganaderos de Santa Cruz se encuentran en una situación cada vez más crítica debido a los bloqueos de caminos que se mantienen desde hace ocho días, liderados por sectores afines al expresidente Evo Morales. Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz, enfatizó que, a pesar de esta situación, la industria ganadera ha logrado abastecer de manera continua tanto ganado como carne para el consumo nacional. «Mientras haya un bloqueo, o una estrategia muy mala de querer cerrar los mercados, los que sufren son la población», afirmó. Ruiz resaltó que la crisis se ve agravada por problemas adicionales como la falta de diésel y el aumento del dólar, así como el costo elevado de insumos en un 30% por encima de lo habitual.

– Avicultores reportan pérdida de $us 2 millones por bloqueos evistas en Cochabamba

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) Santa Cruz, Omar Castro, afirmó este lunes que una semana de bloqueos de parte de los evistas que cerraron las vías que conectan a Cochabamba con otras regiones, provocó una pérdida de 2 millones de dólares para el sector, debido a que no se puede trasladar la carne de pollo hacia los mercados del occidente, principalmente hacia La Paz. “Esto irá en incremento ya que como saben, en Santa Cruz se han caído los precios. Ahora, al productor ya se le está pagando 2,50 bolivianos menos en granja y eso ya no cubre los costos de producción y se lo está vendiendo por debajo, lo que hará que las pérdidas vayan en aumento”, advirtió Castro, en conferencia de prensa.