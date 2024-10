Senador Loza defiende a Evo, asegura que en Argentina estaba con personas de la tercera edad

Morales es acusado de haber convivido con cuatro menores de edad durante su estadía en la Argentina, donde residió como refugiado político entre 2019 y 2020.

eju.tv /Video: Wara Tv

La Paz.- El senador del (MAS), Leonardo Loza, del bloque evista, rechazó rotundamente las acusaciones contra el expresidente Evo Morales sobre supuestas convivencias con menores de edad durante su estancia en Argentina. Loza aseguró que, en sus visitas al país vecino, nunca fue testigo de tales situaciones y afirmó que el exmandatario era atendido por personas de la tercera edad.

«Viajé a Argentina en dos ocasiones, estuve con el hermano Evo, nunca lo abandoné y nunca lo abandonaré. Siempre estaré a su lado en esta lucha. Nunca vi menores, solo vi a personas de avanzada edad que lo acompañaban. Lamento que en estos momentos se use como discurso político a menores y mujeres», declaró el senador.

En medio de una serie de denuncias de abuso de menores y trata de personas, Morales es acusado de haber convivido con cuatro menores de edad durante su estadía en la Argentina, donde residió como refugiado político entre 2019 y 2020, según consignó el medio boliviano El Deber. La denuncia fue realizada por Angélica Ponce, exdirigente intercultural y cercana al expresidente, que viajó repetidas veces a la Argentina junto a otros dirigentes para visitar a Morales.

En sus declaraciones, Loza también criticó la situación política actual, cuestionando el respeto a los derechos en el gobierno de Luis Arce. «Ya no hay libertad, no hay el debido proceso, ya no hay justicia. Si tienen que usar a niños y mujeres para afectar políticamente a una persona, lo hacen», añadió el parlamentario, señalando su preocupación por el uso de estos temas sensibles como estrategia política.

En relación con el audio de la presunta víctima que involucra a Evo Morales en un caso de estupro y trata de personas, Loza indicó inicialmente no haberlo escuchado, pero luego reconoció haber oído «algunos cortes». Instó a tomar en serio dicho material, dado que, según él, «es grave» pues menciona un intento de secuestro, así como nombres de efectivos policiales.