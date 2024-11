Agenda informativa: el sector de los jubilados será el primero en cobrar el aguinaldo de este año a partir de esta jornada

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 29 de noviembre

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Jubilados cobrarán pensiones y su aguinaldo a partir de este sábado

Los jubilados pueden cobrar sus rentas del mes de noviembre y el aguinaldo de Navidad a partir de este sábado 30 de noviembre, informó la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo. La entidad indicó que están habilitadas 39 entidades financieras en todo el país para el pago del beneficio. El pago también se realizará mediante la modalidad de abono en cuenta. De los más de 260.000 asegurados y derechohabientes que reciben su pensión en el país, unos 112.000 la reciben en su cuenta. La entidad cuenta con tres modalidades básicas: abono en cuenta, pago en ventanilla con 39 entidades financieras habilitadas en todo el país y el pago a domicilio. La mayor parte de beneficiarios está en La Paz que concentra cerca del 35%, seguido de Santa Cruz con un 21% del total.

– Transportistas de Santa Cruz se reunirán para analizar un posible paro indefinido

La dirigencia del transporte urbano de Santa Cruz ratificó el cabildo de ese sector, este sábado 30 a las 15:00 en el que tratarán, entre otros temas, el inicio de un paro indefinido movilizado desde la próxima semana. Los dirigentes rechazan la determinación de la comisión de finanzas del Concejo Municipal que ratificó la tarifa del pasaje en dos bolivianos y aseguran que los concejales no pueden dar una solución a este problema que aqueja a ese sector, porque viven en campaña política, por tal motivo, calificaron como insulso que el sector haya trabajado anteriormente en mesas de trabajo. Desde hace varias semanas, el transporte público de pasajeros intentó incrementar la tarifa a Bs 2,50, la cual fue rechazada por la alcaldía y la población.

– El evismo comienza a asimilar que Evo Morales ya no tiene sigla

La corriente política leal al expresidente Evo Morales comenzó a asimilar la pérdida de la sigla política del MAS-IPSP, pero apuesta por mantener la candidatura del político, según el diputado evista Héctor Arce. “Ahorita no tenemos sigla ¿Vamos a ir a rogar a Manfred (Reyes Villa), ‘perdóname papito por favor devuélvenos (la sigla)’, así vamos a decir? No pues, jamás. ¿O van a ir a rogarle al Tuto (Quiroga)? No pues, no podemos rendirnos, si nos han quitado la sigla, claro hay temas jurídicos que van a seguir prosperando, nacional e internacionalmente, eso no va ser mañana, va llevar su tiempo, entonces no podemos reunirnos, tenemos que ver mañana”, reflexionó ayer el parlamentario leal con el exmandatario.

– Concluye el plazo para la Inspección Técnica Vehicular

Este sábado es el último día para que las personas puedan realizar la inspección vehicular, que comenzó el 15 de agosto. En diferentes puntos de control, los conductores formaron largas filas con la intención de recabar ese requisito para circular en el territorio nacional. Desde ayer, los vehículos formaron incluso en doble fila a la espera de realizar la inspección. El panorama es diferente al resto de los otros días, donde en los puntos habilitados no había filas. Hasta el inicio de esta jornada, no hubo instructivo alguno para ampliar el plazo, por lo que la ciudadanía tiene solo hoy para completar el procedimiento, salvo que la Policía Boliviana emita alguna instrucción en el transcurso del día. Se tiene previsto que desde el 1 de diciembre comience el control de la Policía.

– Pago del Bono Juancito Pinto no concluye este sábado

Este 30 de noviembre era el día límite para que los estudiantes de las secciones inicial, primaria y secundaria cobren el bono Juancito Pinto; sin embargo, el Ministerio de Educación determinó que el pago se amplíe hasta el 14 de diciembre. Según la institución, el objetivo es garantizar que se cancele al 100 por ciento de los beneficiarios. Según el último reporte, el pago del incentivo llegó al 97,78 por ciento de los estudiantes beneficiarios en todo el país. Este bono es un incentivo a la permanencia escolar y este año beneficia a 2.340.000 estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Especial de unidades educativas y centros de educación especial fiscales y de convenio de todo el país.

– Alerta amarilla en La Paz por la crecida de ríos y el riesgo de desbordes

Ante las constantes lluvias en la ciudad de La Paz, la alcaldía paceña reportó que los ríos elevaron su nivel y este efecto está causando preocupación en los habitantes que viven en los alrededores de los caudales. El Centro de Monitoreo anunció que, ante una eventual crecida de ríos con riesgo de desborde, se asumirán las alertas con la dirección de Emergencias, para que ejecuten trabajos y desplieguen maquinaria y personal necesario. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que las lluvias van a continuar este sábado y los próximos días en la sede de Gobierno. Según el informe de la entidad, este fin de semana habrá lluvias acompañada de tormentas eléctricas y no se descarta que en zonas puntuales granice.

– Final brasileña de la Libertadores en el Monumental de Buenos Aires

El fútbol brasileño ha dominado el mayor torneo continental de clubes de América y este 2024 no será diferente: Atlético Mineiro y Botafogo disputarán en el Monumental de Buenos Aires quién reina en el continente y definirán también el último cupo para el Mundial de Clubes 2025. Botafogo, que es líder del Brasileirao a falta de dos jornadas, aspira a celebrar un año histórico tras la decepción de perder un título de liga que tenía ganado el pasado 2023. Sería su primera Copa Libertadores. El Atlético Mineiro, en cambio, ya ganó el máximo galardón del fútbol sudamericano en 2013, pero actualmente está en la mitad de tabla del campeonato brasileño. Los amantes del fútbol podrán disfrutar del encuentro a partir de las 16:00, hora boliviana.