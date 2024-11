Arce pide en el G20 tecnología para producir energía limpia; en el país recibe críticas por viajar en tiempo de crisis

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Arce en la reunión del G20. Foto: RRSS

Boris Bueno Camacho / La Paz

Participación G20: Arce pidió a países desarrollados vender tecnología de cómo producir energía limpia; intensifican controles en fronteras para evitar la salida de Quintana y Santos; y, deuda externa llega a $us 13.333 millones al mes de septiembre, según el Gobierno. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Participación G20: Arce pidió a países desarrollados vender tecnología de cómo producir energía limpia

El presidente Luis Arce afirmó este lunes, durante una conferencia sobre su participación en Brasil en la cumbre del G20, que habló de cómo Bolivia ingresó en la producción de energía limpia, pero que no es suficiente y que para eso se pidió a los países desarrollados a que les vendan tecnología para ello, con el objetivo de ser amigable con el medio ambiente. El evento internacional se desarrolla el lunes y martes 19 en Río de Janeiro, en Brasil. “Uno de los programas que pueden hacer los países desarrollados, es vender esa tecnología, no queremos que nos la regalen, que nos vendan a precios módicos y nosotros alcancemos a comprar toda esa energía para evitar que sigamos contaminando el medioambiente”, señaló.

– Loza critica viaje de Arce y tilda de una burla su promesa de resolver la crisis en 10 días

El senador evista del Movimiento al Socialismo (MAS) Leonardo Loza criticó al presidente del Estado, Luis Arce, que viajó a Brasil en medio de la escasez de combustible y tildó de una “burla” su promesa de resolver la crisis económica en 10 días. “Está evadiendo los problemas del país, hay escasez de carburantes terrible en el país. No sé, como gran calculador dijo que en 10 días voy a resolver el problema de diésel, gasolina, en esos 10 días el problema de canasta familiar se va a normalizar, se ha hecho la burla este señor Lucho del pueblo boliviano, nos ha insultado”, sostuvo el legislador. Lamentó que el mandatario realice viajes sin resultados para el país. Arce viajó al país vecino el domingo para participar de la Cumbre del G20.

– Intensifican controles en fronteras para evitar la salida de Quintana y Santos

Tras la emisión de la alerta migratoria en contra del exministro Juan Ramón Quintana y del dirigente ‘evista’ Ponciano Santos, activada como parte de la investigación por los sucesos registrados durante el bloqueo de 24 días, personal de Migración en Santa Cruz intensificó los controles en los puntos fronterizos. «Si estos ciudadanos se aproximan a algún punto de frontera con sus documentos, salta la alerta y establece que se llame a las autoridades correspondientes para que puedan (ser aprehendidos y) prestar su declaración», explicó el director de Migración de Santa Cruz, Luis Felipe Oliva. Las alertas fueron requeridas por la fiscalía, tras ser acusados por los delitos de terrorismo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir.

– Opositores condenan que Quintana se haya “escondido”; el evismo lamenta su clandestinidad

Para el diputado de CC, Beto Astorga, al declararse en la clandestinidad, Quintana prueba una vez más ser “un cobarde”, y recordó que el otrora ministro y “hombre fuerte” del gobierno de Evo Morales “escapó” a la Embajada de México, durante el gobierno interino de la expresidenta Jeanine Añez. “Juan Ramón Quintana muestra ser una vez más un cobarde, porque hay que recordar que, en 2019, igual escapó y buscó asilo en la Embajada de México y ahora prácticamente se declara en la clandestinidad, prácticamente no quiere dar la cara ante la justicia, cuando todos sabemos que Juan Ramón Quintana comandó estos 24 días de bloqueo criminal, incluso estaba buscando muerte”, dijo Astorga.

– Creemos desconoce a Laura Rojas como presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña y pide nueva elección

Asambleístas nacionales de la bancada de Creemos “de Luis Fernando Camacho” desconocieron este lunes la elección de la nueva directiva de la Brigada Parlamentaria Cruceña, en donde resultó electa la diputada Laura Rojas, considerada disidente de este bloque opositor. “El día de hoy hemos sido convocados a una reunión de bancada para planificar la elección de la directiva de la Brigada Parlamentaria; sin embargo, han querido tomarnos el pelo, han querido hacernos pasar por tontos, en un show político que les quede claro: hoy día no ha existido, no hubo elección”, sostuvo el diputado Andrés Romero. A decir del legislador, el presidente saliente Richard Ribera (otro disidente) tiene que convocar a una elección tal y como lo establece la norma.

– Deuda externa llega a $us 13.333 millones al mes de septiembre, según el Gobierno

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, sostuvo este lunes que la deuda externa de Bolivia alcanza los $us 13.333 millones al mes de septiembre, cifra que representa un 26,8 % del Producto Interno Bruto (PIB). “Hemos comenzado (la actual gestión de Gobierno) con una deuda en el año 2020 del 33%, en relación al PIB. Y hemos reducido a 26,8% registrado a septiembre del 2024. Y eso es un manejo responsable de la deuda pública”, dijo la autoridad. La autoridad se refirió a este asunto después de que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señalara que la deuda total boliviana está en torno a los $us 30.000 millones, aunque no sustentó más ese argumento durante una intervención en Kawsachun Coca.

– La producción de gas baja a 29,55 MMmcd y cae en todos los megacampos del país

Mientras el Gobierno y empresarios discuten la libre importación de combustibles, la producción nacional de gas natural y líquidos va de mal en peor y, en octubre, los números muestran una profundización de la caída. La oferta de los diferentes campos gasíferos sigue a la baja por la declinación natural por su sobreexplotación y la falta de exploración. En 2014, el país llegó a producir 59,6 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural y la producción de líquidos alcanzó un pico de 63.090 barriles. Pero en octubre, de acuerdo con datos de la Gobernación de Santa Cruz, revelan que la producción promedio de gas natural del mes pasado fue de 29,55 millones de metros cúbicos día (MMmcd), inferior a los 33,93 MMmcd de noviembre de 2023.

– Cae en más de $us 520 millones la exportación de soya y sus derivados al tercer trimestre del año, según el INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que las exportaciones de soya y sus derivados cayeron en $us 522,4 millones al tercer trimestre del 2024, cuando el que el agro reclama el suministro de diésel para completar la cosecha de invierno (400.000 hectáreas de soya) y cumplir con la siembra de 1,3 millones de hectáreas programadas para la campaña de verano 2024 – 2025. Sobre las semillas y habas de soya, la caída es del 62,6%, si se toma en cuenta que en la presente gestión solo se exportó por valor de $us 72,1 millones frente a los $us 192,5 millones registrados entre enero y septiembre del año pasado, es decir, hay una caída de $us 120,4 millones. Esto significa una disminución de $us 402 millones o variación negativa del 33,3%.

– Persisten filas en surtidores y se acentúan protestas por el desabastecimiento de diésel

Las filas por diésel en surtidores del eje troncal no cesan y las protestas se acentúan debido al desabastecimiento en el país, en medio del compromiso del gobierno de aumentar los despachos para regularizar la situación. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo anunció que a partir del lunes se contaría con “volúmenes importantes” del carburante con la premisa de distribuir al sector agropecuario, pero sin descuidar al transporte y la industria. En el caso de Santa Cruz se proyectó incrementar los volúmenes de diésel hasta en 2,7 millones de litros por día. Sin embargo, desde sectores como el transporte pesado, el dirigente Valerio Oropeza manifestó que no se descartan asumir medidas que sean drásticas.

– Propietarios de farmacias lamentan alza de precios y sugieren usar medicamentos genéricos

La Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar) lamentó que hasta el momento no se haya frenado el incremento que sufren los medicamentos y sugirió a la población adquirir fármacos genéricos. La representante nacional de Asprofar, Maritza Castillo, ratificó el estado de emergencia de su sector porque no se logró estabilizar los precios pese a la determinación del arancel cero en la importación de insumos. “Hay una molestia generalizada en nuestro sector a raíz de ese incremento constante que hemos venido denunciando”, afirmó en entrevista con ERBOL. Los precios de los medicamentos se incrementaron desde un 10%, 15%, 40% e incluso otros casi en un 100%, lamentó.