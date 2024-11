“Camila estuvo a punto de ser rescatada, pero fue golpeada por una roca”, relató su tía

La Paz. Tras una intensa búsqueda, la unidad de bomberos de La Paz, ubicaron a la menor sin vida la madrugada de este lunes. El presidente Luis Arce ordenó una investigación exhaustiva.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

La mazamorra en el Bajo Llojeta acabó con la vida de la pequeña Camila, una niña de 5 años de edad que fue a visitar a su tía, para invitarla a su graduación de kínder. Susana Montaño, una de las tías de la menor, al momento de relatar la tragedia, aseguró que niña estuvo a punto de ser rescatada por uno de sus primos, sin embargo, una enorme roca hizo que se soltara de la mano fuera arrasada por el lodo.

“Camila se encontraba jugando con sus dos primas cuando llegó la mazamorra. Uno de mis sobrinos sacó a las niñas del lodo y a Camila ya no la pudo sacar, pese a que la tenía en sus manos. Justo vino una enorme roca que golpeó a Camila haciendo que le soltara de la mano”, relató la tía de la menor.

Con Camila eran nueve las personas que se encontraban en la casa y la menor de 5 años fue la única que no pudo salir con vida.

Según Susana Montaño, cuando llegó la segunda mazamorra, todos tuvieron que salir por el techo y comenzaron a gritar para alertar a los vecinos.

Todo sucedió en cuestión de segundos, afirma Susana, quien contó que dos de sus hermanas (una de ellas fue la mamá de Camila), y uno de sus sobrinos tampoco pudieron salir de la casa en ese momento, sin embargo, fueron encontrados a una cuadra y media más abajo, luego de que, al ser electrocutadas fueron arrastradas por el lodo.

“Mi hermana Roxana, la mamá de Camila, fue rescatada del lodo junto a mi otro sobrino”, señaló Susana.

Según el relato de Susana, cuando la dueña de casa (Katia) se enteró de la llegada de la mazamorra, abandonó su trabajo llegó a la casa entró por arriba y pudo entrar hasta el lugar donde estaban los niños.

“Ella comenzó a gritar, pero mis hermanas Roxana, Carla, mi sobrino Luis y Camila, no contestaban, el lodo era frio y pesado, yo no se cómo pudieron salvarse (…) entonces llegaron los bomberos y los rescataron a los tres, pero no pudieron sacar a Camila”, comentó Susana.

“Hasta las 03:00 de la madrugada del domingo teníamos la esperanza de encontrarla con vida, pero después ya no. Mi hermana se contactó con mi persona y me dijo que ya estaba bajando al hospital Los Pinos porque a todos los evacuaron allá; en ese momento perdimos la esperanza de poder encontrar a Camila con vida”, lamentó Susana.