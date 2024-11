Candidata al TSJ por Santa Cruz declaró ante la fiscalía por el supuesto financiamiento de los bloqueos en Mairana

Arminda Méndez Terrazas aseguró que desconoce cómo llegó su material de propaganda al vehículo de un concejal de Mairana que guarda detención en un centro penitenciario de La Paz.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

La abogada Arminda Méndez Terrazas, candidata al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Santa Cruz se presentó la mañana de este viernes ante la Físcalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, para prestar su declaración en calidad de testigo en la investigación abierta por el Ministerio Público contra seguidores del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) por los presuntos delitos de terrorismo y daños a bienes del estado, durante los bloqueos en Mairana.

La comisión de fiscales asignados al caso citó a la candidata debido a que se encontró material electoral suyo en un vehículo del concejal evista de ese municipio cruceño, Gilbert Tapia, quien fue identificado como uno de los promotores y posibles financiadores de la medida de presión que duró ocho días en esa región y mantiene una detención preventiva en un centro penitenciario de La Paz; sin embargo, la jurista descartó haber financiado los bloqueos y desconoce cómo llegó su material electoral a ese motorizado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“He declarado como testigo en este caso, hemos venido a decir que no conocemos nada de este tema de terrorismo y que no he financiado ningún bloqueo, he dicho la verdad y conforme a procedimiento es lo correcto y así debe ser, yo he dado mi palabra como testigo y en ese sentido he hecho conocer mi palabra; desconozco, cómo apareció ese material (los afiches de su candidatura) en manos de esa autoridad (Gilbert Tapia)”, puntualizó la candidata al TSJ.

Foto: captura pantalla

Sin embargo, Méndez no precisó si tuvo o no relación con el concejal aprehendido en La Paz y se limitó a decir que a lo largo de su trayectoria tuvo contacto con varias autoridades de diferente índole, aunque tampoco refutó el haberlo conocido. “Conozco muchas autoridades, he conocido siempre, porque yo también he sido una autoridad y las conozco”, afirmó.

El pasado 5 de noviembre, la Policía Boliviana encontró en el vehículo del concejal ‘evista’ del municipio de Mairana, Gilbert Tapia, afiches, sellos y material de campaña de Méndez Terrazas. En sus primeras declaraciones, los ocupantes del vehículo que fue interceptado por los uniformados declararon que la candidata habría apoyado y contribuido económicamente a los bloqueos de los seguidores del expresidente Evo Morales en esta región del país.

El concejal edil de esa comuna, Gilbert Tapia y otras 17 personas que participaron en los bloqueos fueron acusados de terrorismo y alzamiento armado, un juez de la sede de Gobierno dispuso su detención en el centro penitenciario San Pedro de esa ciudad el miércoles 6 de noviembre. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a este grupo de personas como responsable de los bloqueos y los ataques a policías y periodistas en ese municipio cruceño.