Cañeros piden reunión al Gobierno «para salvar la cosecha» por falta de diésel

El sector prepara la zafra con un año de anticipación, por lo que la escasez de combustible pone en riesgo la producción de 2025 y hasta la de 2026.

eju.tv / Video: Tele Estrella

Los cañeros piden al Gobierno una reunión «para salvar la cosecha» de caña de 2025, ya que el sector prepara la zafra con un año de anticipación y la carencia de combustible que se sufre en la actualidad pone en riesgo incluso las campaña de 2026.

«Hay que salvar la cosecha para 2025, más no podemos hacer, desde abril tenemos que empezar a sembrar para la zafra de 2026, entonces, si no se hace un trabajo un año antes, la producción puede ir bajando y la preocupación es alta por el tema del combustible, no vaya a ser que nos falte», indicó el presidente de la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), Óscar Alberto Arnez.

El sector espera que el Gobierno los convoque a reunión la próxima semana, ya que no pudieron reunirse con el Ministro de Hidrocarburos para plantearle su requerimiento.

«Nosotros manejamos casi 180.000 hectáreas de caña todo el año, pero seis meses, en el periodo de zafra, se necesita mucho más diésel, es darle un poco más de voluntad porque nosotros también producimos etanol», detalló Arnez.

El representante de los cañeros agregó que este año necesitaron 198 millones de litros de combustible para cumplir la zafra anual, y que para asegurar la siguiente campaña tienen un requerimiento de 220 millones de litros de carburante.