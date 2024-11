Concejal Medrano: El informe presentado por Jhonny tiene gastos inflados y en las condiciones actuales el pasaje debe ser Bs 1,50

El concejal de Comunidad Autonómica (CA), Juan Carlos Medrano, observó que en el informe entre los gastos de los transportistas se indica que instalan cámaras de seguridad y botiquines. Añadió que la Alcaldía no elaboró ningún estudio técnico

El lunes el Ejecutivo municipal cruceño entregó al Concejo un informe en el que sugiere un incremento en la tarifa del transporte público urbano, para mayores propone Bs 2,18 o de Bs 2,37; el monto vigente es Bs 2.

Ante ello, el concejal de Comunidad Autonómica (CA), Juan Carlos Medrano, se declaró sorprendido después de revisar el documento y lo calificó como “una burla” porque el Ejecutivo, que lidera el alcalde Jhonny Fernández, no realizó el estudio, solo se basó en el presentado por los transportistas, pese a que este fue observado por profesionales.

Medrano indicó que el estudio de los transportistas realizado por la empresa privada Gas- Energy, indica que los micros gastan en mantenimiento, en remplazar extintores y en sus cámaras de seguridad. “Yo no he visto ningún micro con cámaras de seguridad. O sea (en el estudio) inflan sus costos y bajan sus ingresos”, cuestionó.

Además, mencionó que este informe ya fue observado por los colegios de profesionales, entre estos el de Economistas, que detalla que hay “sobreprecio y sobreestimación de gastos y están mal los ingresos de la demanda de pasajeros”.

Observó que la Alcaldía no le hace caso al Colegio de Economistas ni a la Sociedad de Ingenieros (que también cuestionó el informe) y llama a uno de los funcionarios de apoyo de la (Dirección de) Tráfico y Transporte para que firme la propuesta entregada al Concejo.

“Yo no sé si el alcalde (Jhonny Fernández) tiene un acuerdo con los transportistas porque este informe es una burla no han avanzado nada. No podemos aprobar esto porque no hay un informe técnico de la Alcaldía. Es una locura, se inventaron estos precios”, sostuvo.

Detalló que en el informe del Ejecutivo no se corrigió las sobreestimaciones de precios que fueron observadas por los colegios de profesionales y pese a ello en los documentos entregados al Concejo se menciona el incremento de tarifas.

El concejal consideró que, con el informe presentado por la Alcaldía, el pasaje debería costar Bs 1,50. “¿Cómo vamos a analizar algo que está observado por el Colegio de Economistas y por la Sociedad de Ingenieros?, es decir, nos están diciendo que no vale la palabra de los profesionales. No podemos aprobar algo que está observado”, sostuvo.

Análisis en el Concejo municipal

Medrano consideró que con este informe el Concejo no aprobará el incremento del pasaje. Detalló que estima que el plenario debata el tema la próxima semana.

Añadió que los concejales de distintas fuerzas políticas deben analizar qué posición asumirán ante el informe presentado al Ejecutivo Municipal.