Diputado Arce acusa a director de la ANH de liderar «organización» que desvía combustible

El legislador evista aseguró que el hijo del presidente Luis Arce es propietario de tres estaciones de servicio en Santa Cruz y que también forma parte del esquema que denunció.

eju.tv / Video: RKC

El diputado evista Héctor Arce acusó la mañana de este martes al director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, de liderar una «organización criminal» que desvía combustible, y que en ese esquema también forma parte el hijo del presidente Luis Arce.

«Al interior de la ANH funciona una organización criminal de extorsión a la cabeza de Germán Jiménez, obviamente con el visto bueno de Lucho Arce (…). Esta pandilla de extorsionadores, con funcionarios corruptos, extorsionadores, trabajan para Germán Jiménez, quien recauda dinero y le hace llegar al Ministro de Hidrocarburos», afirmó el diputado, en conferencia de prensa.

El legislador evista indicó que las víctimas son estaciones de servicio ubicadas en Caranavi, Palos Blancos, Guanay, Apolo y cooperativas mineras del norte de La Paz que, según él, sufren cobros irregulares por parte de cinco funcionarios de la ANH, a quienes identificó en su denuncia ante la prensa.

«Por cada cisterna que hace pasar (para el desvío del carburante) cobra hasta 100.000 bolivianos la señorita Genoveva (supuesta operadora de la red), para que el caso no llegue al Ministerio Público, no detengan al chofer, no les decomisen el producto ni incauten la cisterna», sostuvo Arce.

El diputado del ala radical del MAS agregó que el hijo del mandatario también se beneficia del supuesto esquema de desvío de carburantes, ya que, según su denuncia, es propietario de tres estaciones de servicio en Santa Cruz.

«Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo de Lucho Arce, es dueño de tres estaciones de servicio de Santa Cruz, desvía diésel para llevar a su propiedad (…). ¿Cuánto cuesta abrir una estación de servicio Estamos hablando por encima de un millón de dólares, ¿de dónde ha sacado su hijo de Lucho Arce más de tres millones de dólares?», agregó Arce.