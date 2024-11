Diputado Arce dice que Gobierno usó balas en desbloqueo y acusa a policías de violación

El diputado evista dijo que en los operativos se usaron «armas de fuego» contra los bloqueadores, y que las autoridades no informan de las lesiones de los seguidores de Evo Morales.

eju.tv / Video: Facebook RKC

El diputado evista Héctor Arce afirmó este martes que el Gobierno usó armas de fuego en las tareas de desbloqueo y acusó a efectivos de la Policía de abusar sexualmente a una mujer, en uno de los puntos intervenidos.

«Tenemos la denuncia de una señora que ha sido violada por policías, eso hace este Gobierno sanguinario (…). No es un invento, no es una arbitrariedad, una señora ha sido violada en esos acontecimientos de Parotani, no puedo dar los nombres, eso me han pedido, pero hay indignación, bronca de lo que vemos que están haciendo a nuestros hermanos», denunció el legislador, en conferencia de prensa.

Al ser consultado por la identidad y si existe una denuncia por el hecho, Arce insistió que no está autorizado para citar nombres, pero que la supuesta víctima se encuentra internada en el Hospital Viedma, de la ciudad de Cochabamba.

«Hemos conversado con las personas y nos han pedido absoluta reserva, hay una señora que ha sido violada por policías, los datos están en el Complejo Hospitalario Viedma«, sostuvo.

El viernes y lunes, efectivos del orden intervinieron puntos de bloqueo en Cochabamba, donde se reportaron heridos y detenidos. Arce señaló que el Gobierno no informa sobre las lesiones sufridas por los bloqueadores en los enfrentamientos con la Policía.

«Tenemos tres casos contundentes: en Parotani, el viernes, ha llegado este paciente de 25 años, masculino, herida ingreso-salida de proyectil de bala del muslo izquierdo; de Parotani, ingreso el viernes 1 de noviembre, edad 65 años, se extrajo proyectil de bala del glúteo derecho, se le dio de alta el lunes 4; el tercer caso, Capinota, ingreso lunes 4 de noviembre a las 11 de la noche, edad 23 años, masculino, herida entrada y salida de proyectil de bala del brazo derecho, hay una fractura, está en el hospital», detalló.

Este martes se cumplen 23 días de bloqueo evista en diferentes puntos del país. Los seguidores de Evo Morales exigen que se dejen sin efecto las investigaciones contra el jefe del MAS, acusado de estupro y trata y tráfico de personas.