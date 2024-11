El expresidente Evo Morales se atrinchera en el trópico de Cochabamba

Según denuncia en sus redes sociales, el gobierno tiene identificadas a 30 personas que promovieron el bloqueo de caminos

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El exmandatario Evo Morales Ayma no sale de la región del trópico de Cochabamba desde hace varios días ante la serie de aprehensiones que efectúan los efectivos policiales y el Ministerio Público de los dirigentes sociales afines al ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) que comandaron los 24 días de bloqueo y que significaron, según las autoridades gubernamentales, un daño económico que sobrepasa los 10 mil millones de dólares.

En las pasadas horas, dos de ellos, los líderes campesinos Humberto Claros, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) y Ramiro Cucho, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), ambos afines al expresidente, fueron aprehendidos en Quillacollo y Potosí, respectivamente, para ser trasladados a la sede de Gobierno donde serán imputados en las próximas horas por terrorismo y alzamiento armado, tal cual sucedió con otras 104 personas que guardan detención preventiva.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sin embargo, Morales continúa con sus actividades, aunque solamente en su bastión; la mañana de este jueves se reunió con alcaldes y concejales de los cinco municipios de esa región para analizar la difícil situación económica que atraviesa el país, pero no se refirió específicamente a la serie de aprehensiones que tienen programadas las fuerzas policiales contra los responsables de las medidas que provocaron la asfixia económica al país durante más de tres semanas.

Donde sí se pronunció es en sus redes sociales, primero al haber tomado conocimiento de la captura de Humberto Claros, al respecto, señaló que fue detenido de manera ilegal e “injustamente privado de su libertad por liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia. Con este tipo de acciones al margen de la ley, buscan disciplinar y acallar al pueblo que sufre la inflación, escasez de combustibles y falta de movimiento económico», expresó en la red X.

Morales reunido con los alcaldes y concejales del trópico de Cochabamba. Foto: captura pantalla

Horas después, denunció el “secuestro de nuestro hermano dirigente Nacional de la CONAMAQ, Ramiro Cucho”; en ese sentido, refirió que, por información extraoficial que tiene, el gobierno solicitó la aprehensión de más de 30 dirigentes de organizaciones sociales. “Todo por haber sido parte de la Marcha para salvar Bolivia y otras movilizaciones que lo único que pedían era atender oportunamente la crisis económica que tanto lastima a las familias bolivianas y el respeto a la institucionalidad democrática”, enfatizó.

En tal sentido, Morales denunció ante la opinión pública nacional e internacional que el gobierno lleva adelante ‘un escarmiento a la lucha social al estilo de las dictaduras militares’ y lo acusa de manipular la justicia para que la sociedad en su conjunto no reclame por la situación crítica que atraviesa el país, y acepte callada y sumisa la crisis que afecta a todos los sectores del país.

El dirigente del ala renovadora del Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Hugo Salvatierra hijo, criticó al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba por no salir personalmente a defender a los dirigentes que responde a su línea; cuestionó que sólo utilice a su gente y no salga a defenderlos cuando son aprehendidos; asimismo, recalcó que el expresidente se cree líder, pero no le importa que su gente vaya presa.