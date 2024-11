El transporte pesado afirma que el gobierno miente sobre el problema del desabastecimiento de combustibles

El dirigente Pedro Quispe asegura que son cientos de camiones cisterna los que están parados en los países vecinos sin poder cargar diésel y gasolina, porque el gobierno no pagó a los proveedores.

El dirigente del transporte pesado nacional, Pedro Quispe, pidió este miércoles a los responsables gubernamentales del área de hidrocarburos no mentir sobre el desabastecimiento de combustibles que atraviesa el país, porque la escasez no solamente es producto de los bloqueos que se registraron en el territorio nacional, sino también por la disminución de los volúmenes de importación de diésel y gasolina desde los países vecinos.

Quispe apoyó su afirmación en que los transportistas están en diferentes puertos y plantas de los países circundantes más de una semana a la espera de poder cargar esos carburantes; sin embargo, esto no es posible debido a que el país tiene una deuda con los proveedores que impide la carga normal de los camiones cisterna, los cuales se ven impedidos de retornar al país con diésel y gasolina como era el trabajo normal hace unas semanas.

“No se está importando ni la gasolina ni el diésel, se está trayendo el 25 o 30 por ciento solamente de Perú, no se está cargando en Chile, no se está cargando en Argentina, no se está cargando en Paraguay. En Paraguay tenemos más de 400 unidades paradas, más de 500 unidades en Argentina, igualmente tenemos entre 200 y 300 en los puertos chilenos, también en el Callao y el Pisco, en Perú, tenemos 150 unidades y en Mollendo, Matarani, otros 130, no se está importando”, puntualizó.

Camiones cisterna no pueden cargar combustible en Argentina. Foto: Radio Fides

En ese sentido, aseguró que si el gobierno no paga por el combustible a los proveedores la escasez se agravará en el país; además, desmintió la afirmación del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, quien aseguró en las pasadas horas que hasta el fin de semana se regularizará la provisión de combustibles en todas las estaciones de servicio del país.

“Por qué se está cortando la distribución, si una estación vende hoy mañana ya no vende, por qué han bajado los cupos, por qué están dando 5 mil o 7 mil (litros) de gasolina, ha reducido; si hay diésel y gasolina en la planta entonces que mande 35 mil litros a cada estación de servicio como antes se trabajaba, se va a normalizar; pero como no hay, está dando máximo 10 mil litros a las estaciones de servicio”, certificó, además de advertir que el sector tomará medidas si no se subsana el problema.

El dirigente del transporte pesado. Pedro Quispe. Foto: captura pantalla

Asimismo, el dirigente ratificó que los 24 días de bloqueo perjudicaron al país en su conjunto, pero, sobre todo a la exportación e importación de productos, aspecto que implicó una millonaria pérdida para diferentes sectores económicos y productivos, además de la enorme afectación al transporte pesado cuyos afiliados fueron afectados por más de tres semanas en los puntos de bloqueo en los que estuvieron obligados a quedarse ante la imposibilidad de continuar su viaje.

“Todas las mercaderías, empezando del banano, tomates, todo se ha echado a perder, nosotros (el transporte pesado) hemos perdido contratos, los contenedores que vienen de Santa Cruz y Cochabamba para Arica han sido multados; la exportación de soya, de alcohol, de girasol ha sido perjudicado totalmente, también el combustible”, detalló el dirigente, para remarcar después que el gobierno debe identificar y procesar a los responsables del bloqueo por el daño económico que provocaron al país.