Evistas denuncian que hay cientos de cisternas parados en Argentina, Chile y Perú por falta de pago

El diputado Héctor Arce aseguró que el Gobierno no tiene dinero para importar los carburantes.

El diputado evista Héctor Arce denunció este miércoles que cientos de carros cisterna están parados en Argentina, Chile y Perú, imposibilitados de cargar combustible porque el Gobierno no tiene dinero para comprar los carburantes.

«No tiene plata Lucho Arce para comprar gasolina y diésel. En Paraguay hay más de 500 cisternas parados en este momento. En Chile, igual, está completamente paralizado el carguío (sic); en Argentina tenemos más de 500 cisternas parados y otro tanto en Yacuiba y Villa Montes. Asimismo, en Perú también está paralizado. Gasolina y diésel hay cualquier cantidad, lo que no tienen es la plata», aseguró el legislador del ala radical del MAS.

Desde hace ya varias semanas la importación y distribución de combustibles en el país es irregular y dio lugar a largas filas de vehículos que esperan su turno para cargar gasolina y diésel. El Gobierno responsabilizó a los bloqueos evistas de perjudicar la logística de distribución y desmintió que no se cuenten con los recursos para adquirir los líquidos.

«YPFB, a través de estos ineptos, estos incompetentes Germán Jiménez (director de la ANH), Armin Dorgathen (presidente de YPFB), dicen que la escasez se debe a que hay bloqueos, mentira. La pregunta es: ¿hubo al menos un alfiler que bloqueaba la carretera que viene de Perú y Chile? No, no había ningún bloqueo, por lo tanto no es razón para el tema de la escasez de gasolina y diésel», sostuvo Arce.

El diputado agregó que para el oriente del país la gasolina y diésel llegan de Paraguay y de Argentina: «¿Hubo bloqueos en Santa Cruz? No hubo ni un punto de bloqueo», insistió.

La petrolera estatal y la ANH aseguraron el martes que la venta de combustibles se normalizará este fin de semana, ya que afirmaron que se cuenta con los carburantes para satisfacer la demanda.