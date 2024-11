El TSE ratifica que las judiciales serán el 15 de diciembre pese a que el TCP declaró desierta la convocatoria en 5 departamentos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Vocales muestran la papeleta electoral para las judiciales. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

TSE ratifica elecciones judiciales para el 15 de diciembre y advierte con acciones legales por sentencia del TCP; BCB desmiente versiones sobre supuesta autorización de venta de las reservas de oro; e, inflación acumulada a octubre se dispara al 7,26% y el Gobierno lo atribuye al bloqueo evista. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE ratifica elecciones judiciales para el 15 de diciembre y advierte con acciones legales por sentencia del TCP

Mediante un pronunciamiento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) advierte con asumir acciones legales correspondientes para preservar el normal desarrollo de la elección de las autoridades del Órgano Justicia y del Tribunal Constitucional que se celebrará el 15 de diciembre. El TSE asume esa medida ante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4, emitida por la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dispone declarar desierta la convocatoria a magistradas y magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Asimismo, el TSE condena la vulneración del principio de preclusión.

– «Elecciones presidenciales de 2025 estarían riesgo», advirtió vocal del TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue notificado formalmente con la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de declarar desierta la convocatoria a elección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y también del TCP, en cinco departamentos. «Hemos sido notificados en horas de la tarde. Hoy es un día oscuro, así tenemos que recordarlo, soy sincero. Nuestra institucionalidad democrática está interrumpida, está afectada por esta Sentencia Constitucional, que dispone que se debe llevar adelante elecciones parciales. No habrá elecciones para el TCP en Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija», afirmó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, a Red Uno.

– Morales levanta su huelga y se anuncia evaluación de la ‘pausa humanitaria’ para volver a bloquear

Luego de seis días, el expresidente Evo Morales levantó su huelga de hambre por una decisión de los dirigentes de la Seis Federaciones del Trópico. La información fue confirmada por el dirigente Dieter Mendoza en un video difundido por Kawsachun Coca. “Las seis Federaciones ha determinado, bajo exigencia de nuestros compañeros que el hermano Evo Morales (…) pueda levantar la huelga de hambre, a exigencia de la liberación de nuestros compañeros, y el hermano Evo Morales ha aceptado”, dice en el material publicado la noche de este jueves. Asimismo, el dirigente volvió a exigir la liberación de los aprehendidos en los enfrentamientos con la Policía en los puntos de bloqueo del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

– Juez de Villa Tunari deriva caso contra Evo a Sipe Sipe y Cuéllar presenta otra denuncia en La Paz

El Juzgado de Villa Tunari declinó su competencia en la denuncia presentada por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, contra Evo Morales acusándolo por los conflictos, enfrentamientos y consecuencias del bloqueo de carreteras que sectores afines al expresidente durante más de tres semanas. En ese sentido, el caso fue remitido al municipio de Sipe Sipe. La semana pasada, Cuéllar presentó la denuncia en la Fiscalía de Santa Cruz, que la derivo a Cochabamba. Entonces, la Fiscalía departamental la designó a Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, porque sería el lugar de los hechos. Según dijo el rector la semana pasada, lo correcto era que la investigación proceda en Santa Cruz.

– Quintana dice que acudirá ante la CIDH si activan en su contra la orden de aprehensión

El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana dijo este jueves que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de que se active la orden de aprehensión en su contra, tal como solicitó la Procuraduría General del Estado (PGE). “Estamos en un contexto de persecución sañuda e inclemente, pero si apareciera esa figura de la detención, obviamente tenemos que defendernos y vamos a presentar una medida cautelar a la CIDH y, obviamente, tendrá que pronunciarse ante una persecución injustificada, ante el intento de detención ilegal y el silenciamiento de la libertad de expresión”, dijo. Quintana añadió que, con este pedido de aprehensión, se busca “mutilar y silenciar” las críticas y los cuestionamientos.

– Inflación acumulada a octubre se dispara al 7,26% y el Gobierno lo atribuye al bloqueo evista

La inflación acumulada en Bolivia al mes de octubre alcanza un 7,26%, según reportó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, quien atribuyó esta nueva subida a los 24 días de bloqueos que se registraron en el país durante los últimos días y que fueron impulsados por sectores afines al evismo. “La variación mensual del mes de octubre ha llegado a 1.64%, con lo cual tenemos una variación acumulada de enero a octubre de la presente gestión de 7,26% y lamentablemente esta inflación mensual del mes de octubre está explicada fundamentalmente por los efectos perniciosos de los bloqueos inhumanos que se han realizado por alrededor de 24 días”, sostuvo la autoridad.

– Gobierno presenta plan que prioriza distribución y venta de diésel para productores de alimentos y el transporte

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó este jueves que en la reunión con representantes y gerentes del sector productivo y del transporte, presentaron el plan de «retorno a la normalidad», que se enfoca en priorizar la distribución y comercialización de combustible, principalmente diésel, para el sector productor de alimentos y el transporte que traslada los alimentos desde la zona productiva hasta los centros de abasto. «Hemos presentado el plan que tenemos de retorno a la normalidad, principalmente en la provisión de combustibles que está enfocada en priorizar los sectores productivos», informó la autoridad en conferencia de prensa, tras la reunión entre el Gobierno y representantes de diferentes sectores económicos.

– BCB desmiente versiones sobre supuesta autorización de venta de las reservas de oro

El Banco Central de Bolivia (BCB) mediante un comunicado calificó de “versiones tendenciosas y descontextualizadas” de opinadores, respecto a que la Resolución de Directorio N° 148/2024, supuestamente habría autorizado “…vender el oro de las reservas del país y que bajen semestralmente del nivel de las 22 toneladas que establece la Ley”. El BCB asegura que la Ley N° 1503 De Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, de 5 de mayo de 2023 en su artículo 9 parágrafo II (Operaciones con Reservas en Oro) establece que “el Banco Central de Bolivia deberá mantener un mínimo de 22 toneladas de reservas de oro de las Reservas Internacionales, computables semestralmente”.

– Cien cisternas bolivianas están varadas por falta de pago, según medios argentinos

Medios de comunicación argentinos señalan que más de 100 cisternas bolivianas están varadas en Argentina tras la suspensión del carguío de combustible por deudas del Gobierno boliviano. Según la nota publicada en Data 24, la suspensión del carguío de combustible se debe a las deudas del gobierno boliviano. La situación complica el abastecimiento en Bolivia, donde se denuncian bloqueos por parte de piqueteros vinculados a Evo Morales. Esta situación se está viviendo desde el pasado viernes y según la denuncia las cisternas están varadas en la Ruta 9 —en el tramo entre Rosario y Buenos Aires— luego de que la refinería Vitco-Zárate suspendiera el abastecimiento por la falta de pago de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

– “Hace 12 días que no llega combustible”: productores del norte cruceño advierten que la soya está a punto de perderse

Productores del norte del departamento cruceño denunciaron que desde hace 12 días no reciben diésel, situación que compromete la labor agrícola y tiene a las maquinarias paradas, las cuales deberían estar ejecutando la cosecha de soya de invierno o preparando los suelos para la siembra de verano. “Nos llega (diésel) de gota en gota a nuestros surtidores aquí en todo el norte cruceño. Sin diésel no hay cosecha porque el diésel mueve a la maquinaria, los tractores, los camiones. Son 12 días no llega el combustible, entonces ya la soya va a empezar a echar a perder”, lamentó el productor Limberg Montaño. Existe riesgo de no poder cosechar 400.000 hectáreas de soya, de la que se prevé obtener un volumen de 800.000 toneladas.