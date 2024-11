Evistas afirman que por “mayoría” de votos se ratificó la continuidad de Andrónico en el Senado para la legislatura 2024-2025

El senador Mamani expresó que rechazan la intención de algunos legisladores afines al presidente Luis Arce, de “asaltar” la Presidencia del Senado.

eju.tv / Video: Cámara de Senadores

Lidia Mamani / La Paz

El jefe de Bancada del MAS, en la Cámara Alta, Hilarión Mamani, afirmó este martes que por mayoría de votos determinaron ratificar la continuidad de Andrónico Rodríguez en la presidencia para la legislatura 2024-2025. Dijo que rechazan la intención de algunos legisladores afines al presidente Luis Arce, de “asaltar” la Presidencia del Senado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En mi calidad de jefe Bancada, con la Notaría de Fe Pública hemos convocado a los 41 senadores y senadoras para definir la Directiva Camaral, pero lamentablemente el ala arcista no ha venido a la reunión bajo el argumento de que no están todos, algo que era mentira (…). Ellos (arcistas) no respetan la Constitución, nos han quitado la competencia de la Cámara Alta y todo se puede esperar de ellos, puede ser que hasta quieran asaltar la presidencia de la Cárma de Senadores”, aseveró el legislador.

Mencionó que en la reunión, como bloque mayoritario, que son 25 senadores y senadores, eligieron a Rodríguez, para la legislatura 2024-2025, para el cual, aseguró, que respetaron el reglamento. La elección de la Directiva Camaral, la última del periodo legislativo se realizará el miércoles 6 a las 09.30 horas.

Detalló también que se eligieron a otros parlamentarios para completar la Directiva por parte del MAS, entre ellos: la senadora Gladys Alarcón, como primera vicepresidenta; el senador Roberto Padilla, primer secretario, tercer secretario a su colega Miguel Pérez. Anticipó que esa lista se presentará mañana a la plenaria, en la sesión que se convocó, aunque, dijo que no están cerrados y que todavía se puede replantear la nómina, para trabajar sin “bochornos”, como sucede en la Cámara de Diputados.

Las declaraciones del legislador evista se dan luego de que el ala arcista anunció que postulará a Rubén Gutiérrez, quien busca frenar la hegemonía de su colega Rodríguez, que ocupa el cargo desde el 2020.