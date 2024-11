Evo Morales afirma que el presidente Luis Arce Catacora está detrás del supuesto atentado del domingo 27 de octubre

El exmandatario asegura que el gobierno no puede derrotarlo jurídica y electoralmente, por ello recurren a esas acciones

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Evo Morales Ayma acusó este miércoles, en un programa de la radio Kawsachun Coca, que el presidente Luis Arce Catacora está detrás del supuesto atentado en su contra del pasado 17 de octubre del año en curso, y que, según él, fue ejecutado por orden de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo y de Defensa, Edmundo Novillo, porque el gobierno está consciente que está primero en la preferencia popular con miras a las elecciones generales de 2025, por ello, es el objetivo por eliminar.

“Estoy convencido que esta es instrucción del presidente, porque cualquier ministro o ministra ejecuta un plan aprobado por el presidente, porque si no hubiera sido aprobado, que el presidente Lucho Arce no conocía, entonces los dos ministros estuvieran fuera y los que dispararon mandados a la cárcel, pero no hay nada; esa es la mejor prueba de que Lucho ha instruido que se haga el operativo”, aseguró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Morales aseveró que, según fuentes policiales y militares, en la operación militar y policial intervinieron cinco vehículos incautados, tres helicópteros, uno de ellos supuestamente piloteado por un ciudadano colombiano; además que le aseguraron que, si no era detenido, la ‘orden era eliminarlo; reclamó que a 30 días no se dilucide el intento de asesinato del que fue objeto y afirmó que se recurre a instancias internacionales para la investigación del caso.

Foto: captura pantalla

“Está en manos de mi equipo jurídico, pero por lo menos seis presidentes expresaron su solidaridad conmigo, así como otros expresidentes además de otras instancias como el Foro de Sao Paulo, o el hermano (Eduardo) Rodríguez Veltzé, expresidente del Poder Judicial; pero no así ningún ministro o el presidente, porque, claro si son autores del atentado, cómo puedes solidarizarte si eres el responsable; presionado por los medios, Lucho dijo que se debe investigar”, espetó.

Asimismo, señaló que no vivió una situación similar con ningún gobierno neoliberal como la del pasado 27 de octubre, pese a que fue detenido en anteriores oportunidades; empero, reiteró que debido a que Arce no puede acabar con el expresidente de forma jurídica, por eso su gobierno intenta acabar con su vida y esa intención se resume en que nunca podrá vencerlo en las elecciones generales.

“La gente cuida a Evo Morales, pero también a las radios, aquí hay algunas reuniones, hace dos o tres días salí a la calle y la gente se acerca para darme su solidaridad, hasta me dan 20 bolivianitos, o una cerveza Malta, se sorprenden porque Evo sigue fuerte, tantas cosas que hemos pasado, no solo como dirigente sindical, sino también como dirigente del Movimiento al Socialismo, pero seguiremos”.