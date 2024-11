Los renovadores del MAS imponen su plancha en Diputados y ahora van por el Senado

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La sesión en la que fue elegido Yujra como presidente de Diputados estuvo llena de incidentes. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Diputados: En sesión bochornosa y sin consenso el arcismo “impone” su plancha para elegir a Yujra; campesinos de Totora suspenden bloqueos y en el Chapare analizan levantar la extrema medida; y, Donald Trump se proclamó ganador de la elección presidencial en EEUU: «Obtuvimos una victoria política histórica». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Diputados: En sesión bochornosa y sin consenso el arcismo “impone” su plancha para elegir a Yujra

La elección de la Cámara de Diputados nuevamente desató las pugnas en el Movimiento al Socialismo, en sus dos facciones, incluso desacuerdos en el bloque arcista; al igual que en Comunidad Ciudadana y en Creemos. La sesión de Diputados fue bochornosa, un grupo de evistas tomó la testera para impedir su desarrollo. Tras varias horas y un cuarto intermedio, en una votación confusa el arcismo dio por elegida a la directiva de la Cámara Baja con la única plancha que puso a consideración, conformada por: Omar Yujra, presidente; Deysi Choque, primera vicepresidenta; Toribia Lero (CC), segunda vicepresidenta; Delfo Burgos, primer secretario; Gustavo Vega, segundo secretario, José Maldonado, tercer secretario y Oscar Chávez, cuarto secretario.

– Evistas afirman que por “mayoría” de votos se ratificó la continuidad de Andrónico en el Senado para la legislatura 2024-2025

El jefe de Bancada del MAS en la Cámara Alta, Hilarión Mamani, afirmó el martes que determinaron ratificar la continuidad de Andrónico Rodríguez en la presidencia para la legislatura 2024-2025. Dijo que rechazan la intención de algunos legisladores afines al presidente Luis Arce, de “asaltar” la Presidencia del Senado. “Hemos convocado a los 41 senadores y senadoras para definir la Directiva Camaral, pero lamentablemente el ala arcista no ha venido a la reunión bajo el argumento de que no están todos, algo que era mentira (…). Ellos (arcistas) no respetan la Constitución, nos han quitado la competencia de la Cámara Alta y todo se puede esperar de ellos, puede ser que hasta quieran asaltar la presidencia de la Cámara de Senadores”, aseveró.

– Evo pide otra vez a sus seguidores dar cuarto intermedio en los bloqueos y dice que está a la espera del diálogo

El expresidente y líder del MAS-IPSP, Evo Morales, comunicó este martes que nuevamente se pide a las organizaciones sociales como el Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo que declare cuarto intermedio en el bloqueo de caminos que acatan desde hace 23 días. Entretanto, dijo que se esperará la convocatoria al diálogo de parte del Gobierno central. «Hago un llamado al Estado Mayor del Pueblo, al Pacto de Unidad, a mis hermanos de los distintos lugares que se encuentren en los bloqueos declarar un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos, a la espera del diálogo nacional propuesto por el Gobierno (…)», señaló Morales. Afirmó que los aprehendidos fueron presentados como «trofeos de guerra».

– Del Castillo presenta a 18 bloqueadores acusados de terrorismo; hay 42 policías heridos

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó este martes a 18 bloqueadores de Mairana acusados de los delitos de terrorismo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir. Asimismo, indicó que los enfrentamientos en esa zona dejaron un saldo de 42 policías heridos. «El día de hoy queremos presentar un caso que está siendo investigado por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado e instigación pública delinquir, entre otros que han sido analizados en la zona de los valles, principalmente en el municipio de Mairana (…). Tenemos 18 personas que ya han sido individualizadas y reconocidas en un desfile identificativo en el departamento de Santa Cruz», declaró Del Castillo.

– Campesinos de Totora suspenden bloqueos y en el Chapare analizan levantar la extrema medida

Los afiliados a la Central Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Carrasco – Totora de Cochabamba levantaron el bloqueo de caminos que lleva 23 días. El dirigente campesino Guery García informó de la decisión y dio cuenta que en el Chapare analizan seguir el mismo camino. “Dar un cuarto intermedio en la toma pacífica de la carretera dentro del municipio de Totora para precautelar la seguridad de nuestras bases”, refiere el primer punto de la resolución firmada por los ejecutivos de las más de 20 subcentrales y 15 sindicatos de transporte. El viernes empezaron los operativos de desbloqueo policial con apoyo de las Fuerzas Armadas en Parotani, lo que habilitó la conexión de Cochabamba con el occidente de Bolivia.

– COB se declara en emergencia, pide reunión con Arce y rechaza diálogo con evistas

La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en emergencia por el bloqueo de carreteras; pidió con carácter de urgencia una reunión con el presidente Luis Arce y su gabinete para abordar temas económicos y rechazó el diálogo con el bloque evista. “Nos declaramos en estado de emergencia y pie de lucha en contra de los sectores destructivos, radicales, subversivos y ególatras”, señala su voto resolutivo de la COB. Rechazaron el bloqueo de caminos que está afectando a la población en general, pero también a los sectores productivos, empresariales y comerciales. “El gobierno debe garantizar la libre transitabilidad de las carreteras en el país, identificar a los autores de la traición a la patria”, sostiene la COB.

– El transporte opera al 30% por falta de combustible y definirá medidas en ampliado

El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, dijo el martes que el transporte urbano, interdepartamental e internacional está operando al 30% debido a la falta de combustibles, por lo que “sí o sí” asumirán medidas en un ampliado nacional que celebrarán esta semana. El dirigente dijo que la situación de ese gremio ya es insostenible, por lo que exige al Gobierno que les informe “la verdad” sobre el desabastecimiento de combustibles en el país. El dirigente recordó que existe un acuerdo de parte de las autoridades gubernamentales de que la distribución de carburantes iba a normalizarse; sin embargo, considera que la situación está empeorando en desmedro, particularmente, del sector transporte.

– Espinoza: el BCB prestó al TGN Bs 7.000 millones más que el primer semestre de 2023, casi el doble

José Gabriel Espinoza, economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), afirmó este martes que, durante el primer semestre de este año, el ente emisor prestó al Tesoro General de la Nación (TGN) Bs 7.000 millones más que en similar periodo de 2023, una cifra que representa casi el doble. Espinoza señaló que pasaron varias “cosas importantes” que dan señales de un deterioro económico en el país todavía mayor al que imaginamos. Uno de los tres aspectos resaltados por Espinoza señala que el BCB tuvo que publicar los datos de Crédito Interno Neto (CIN), es decir, los datos del dinero que le prestó al TGN. El economista advirtió que, a este ritmo, Bolivia se encuentra ante un déficit fiscal que fácilmente puede a superar el 12% del PIB.

– La Paz: Más de 20 viviendas se llenaron de agua y lodo tras una mazamorra en una comunidad de los Yungas

Pobladores de la comunidad Las Mercedes, del municipio paceño de La Asunta no están pasando un buen momento a causa de los efectos climatológicos. Una mazamorra causó susto en las familias y afectó a más de 20 viviendas. Los comunarios piden ayuda y la pronta intervención de las autoridades para restablecer las casas afectadas. “Estamos consternado por lo que está pasando, fue una torrencial lluvia que pasó en la mañana (del martes), tenemos ocho casas que entró el lodo, una casa que también se ha caído y está destruida, hay otras casas que se han inundado”, dijo el dirigente Hernán Aguilar. Según los comunarios, poco más de las 05:00 de este martes, una intensa lluvia de más de 30 minutos provocó los desastres.

– Donald Trump se proclamó ganador de la elección presidencial en EEUU: «Obtuvimos una victoria política histórica»

El ex presidente de EE.UU. Donald Trump proclamó este martes una victoria frente a la vicepresidenta Kamala Harris al obtener buenos resultados parciales, aunque aún falta confirmar los datos finales. “Es una victoria política que nuestro país nunca ha visto antes, nada como esto”, dijo el expresidente al público. “Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido su 47º presidente y su 45º presidente”. Acompañado de su esposa Melania, sus hijos y gran parte del personal de campaña, Trump fue recibido por cientos de sus seguidores en el centro de convenciones del condado Palm Beach, en la ciudad de West Palm Beach. “Haremos a Estados Unidos grandioso nuevamente”, dijo el expresidente (2017-2021).