Magistrados en la mira: Fiscalía admite denuncia en su contra y organismo internacional cuestiona prórroga de mandato

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Magistrados del TCP. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Fiscalía admite denuncia contra magistrados del TCP por usurpación de funciones; Claure comparte segunda parte de encuesta: Más del 90% quiere que el país tome una dirección diferente al gobierno de Arce; y, ministro asegura que el modelo económico del MAS no fracasó, sino que hubo “falla humana” en su aplicación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Fiscalía admite denuncia contra magistrados del TCP por usurpación de funciones

Enrique Mamani, representante de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), paralela y afín al expresidente Evo Morales, informó este jueves que la denuncia presentada contra los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue admitida por el Ministerio Público de Chuquisaca. Indicó que ya se iniciaron las investigaciones por los delitos de usurpación de funciones contra los magistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Paul Franco, Georgina Amusquivar, Elizabeth Cornejo, Brígida, Celia Vargas, Isidora Jiménez, Karem Gallardo y Petronilo Flores. “Una denuncia penal contra los magistrados prorrogados por los delitos de usurpación de funciones”, señaló.

– La Unión Internacional de Magistrados manifiesta su ‘profunda’ preocupación por la prórroga de mandato

La Unión Internacional de Magistrados (UIM), a través del Grupo Iberoamericano (IBA), manifestó su “profunda preocupación” ante la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “El Grupo IBA manifiesta profunda preocupación ante el hecho de que el mandato constitucional de seis años de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional expiró el 31 de diciembre de 2023, sin que haya tenido lugar, hasta el presente, la celebración de elecciones judiciales para la conformación de nuevas autoridades”, señala parte del pronunciamiento. La Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023 dispuso la prórroga de su mandato.

– Analistas ven que Arce y su gobierno “ganan” a Morales, afectado por fallos y denuncias

Analistas políticos advierten que el presidente Luis Arce y su gobierno “ganan” a Evo Morales, quien se encuentra afectado por fallos judiciales y electorales y por denuncias en su contra. En octubre se reveló que se había emitido una orden de aprehensión en contra del expresidente por la presunta comisión de los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, luego de haberse denunciado que tuvo una hija con una menor de edad, en 2016. A ello se suma la decisión final de esta semana del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras un proceso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de reconocer a Grover García, del ala arcista del MAS, como presidente de ese frente político, lo que relega a Morales, tras un liderazgo de un cuarto de siglo.

– Claure comparte segunda parte de encuesta: Más del 90% quiere que el país tome una dirección diferente al gobierno de Arce

A través de sus redes sociales, el empresario boliviano Marcelo Claure presentó la segunda parte de una encuesta realizada por Panterra Research, líder mundial en investigación estratégica. Los datos se centran en las demandas del pueblo boliviano y sus expectativas para el próximo presidente. “La vida es difícil para la mayoría de los bolivianos. Más del 90% quiere que el país tome una dirección diferente al gobierno de (Luis) Arce. En criterio de Claure “el mensaje es claro: nuestros políticos nos están fallando, y como resultado, los bolivianos están sufriendo económicamente”. Claure señaló que los bolivianos están exigiendo un líder honesto, enfocado en arreglar la economía y libre de las divisiones políticas que han perjudicado al país.

– Ministro asegura que el modelo económico del MAS no fracasó, sino que hubo “falla humana” en su aplicación

En medio de una crisis económica, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defendió el modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS) y aseguró que no fracasó, sino que existieron “fallas humanas” en su aplicación por parte de las anteriores autoridades. “(El propósito era que) las ganancias (por la venta de gas) se reinviertan en la industrialización y obviamente en seguir buscando mayores reservas. ¿Eso se ha aplicado? No. ¿Es falla del modelo? No. Es falla de la aplicación y del descuido que ha habido por la nacionalización (…). No podemos decir que ha fallado algo si no se ha aplicado estrictamente en su integridad. Por tanto, si aquí ha habido una falla humana o un fallo de las autoridades”, sostuvo.

– Mineros auríferos apuestan por comprar biodiésel y descartan importar combustible por el alto precio

El presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Eloy Sirpa, afirmó que su sector analiza si optará por comprar biodiésel debido al menor precio que el diésel importado, que tiene un costo referencial de más de Bs 12 el litro, debido a que esto repercutirá en sus costos de producción. El sector siente la escasez del combustible para encarar sus operaciones, principalmente en el norte de La Paz. “Estuvimos reunidos con el personal de la ANH, de Sustancias Controladas y YPFB, en la que hemos oficializado la compra, por ejemplo, dos de nuestras cooperativas ya compraron el producto a Bs 6,88 el litro. Entonces, con el tiempo la subvención se va a levantar y vamos a optar por el biodiésel”, afirmó el dirigente.

– Falta diésel: acaba noviembre y la siembra de alimentos solo llega al 20% del área proyectada, según la CAO

Se acaba el mes de noviembre, una de las ventanas clave para la siembra de verano; sin embargo, la falta de diésel incide en el avance de estas labores que apenas alcanzan un 20%, cuando a estas alturas –normalmente- se tiene que registrar un avance del 40%, situación que tiene en vilo a los productores, según reportó el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking. “Estamos con graves problemas en nuestra siembra grande de verano. Tenemos que sembrar 1,5 millones de hectáreas entre noviembre y diciembre. Ya se nos acabó noviembre y en este momento deberíamos tener el 40% del área sembrada, pero solo estamos con el 20%”, sostuvo el ejecutivo.

– Jubilados y Gobierno firman acuerdo sobre pago de la Renta Dignidad

La dirigencia de los jubilados de Bolivia firmó un acuerdo con el Gobierno sobre los alcances de la «racionalización» del pago de la Renta Dignidad para los adultos mayores. «Van a ser afectados aquellos compañeros que trabajan en empresas privadas y estatales como los militares, ya no se les va a dar la Renta Dignidad porque ellos cobran el 100% (de sus rentas), estamos comunicando a todos los compañeros jubilados que bajen la presión, hemos solucionado este problema», declaró a la prensa el secretario general de la Confederación del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala. El Gobierno anunció esta semana que se dejará de pagar el bono de la tercera edad a las personas que gozan de rentas o salarios al 100%.

– Gobierno solicita a EE UU envío de avión para extraditar a exjefe antidrogas de Evo

El Gobierno boliviano ha iniciado gestiones consulares con miras a cumplir la orden de extradición de Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante el mandato de Evo Morales. Según dijo este jueves el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, se trabaja en coordinación con la embajada de los Estados Unidos para el envío de un avión que permita el traslado del exjefe antidrogas al país norteamericano. “Estamos a la espera de la notificación hacia el Ministerio Público y ante el juzgado cautelar”, señaló Ríos, quien dijo que no es posible precisar plazos sin conocer oficialmente el contenido de la autorización emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

– En España desmontan la red de narcos “Bolivianita express”, que traficaba éxtasis

La Guardia Civil de España desmanteló una organización criminal dedicada al narcotráfico y detuvo a siete de sus integrantes. De acuerdo a la información, una “empresaria” boliviana, usaba la fachada de la empresa de mensajería “Bolivianita Express”, para internar a Bolivia la droga sintética MDMA, más conocida como éxtasis. Este jueves se reportó el secuestro de 67.744 pastillas de éxtasis y 15 kilogramos de MDMA en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas, según El Periódico de España. Los arrestados son cinco hombres y dos mujeres, y una investigada no detenida, con edades comprendidas entre los 21 y los 68 años y de nacionalidades boliviana, dominicana y española. La principal investigada era una empresaria de Bolivia que vivía en Madrid.