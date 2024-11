Netanyahu advirtió que si Hezbollah viola el acuerdo en el Líbano, el ejército israelí lanzará una “guerra intensiva” contra el grupo terrorista

El primer ministro advirtió que las Fuerzas de Defensa están listas para avanzar en caso de que se viole el alto el fuego. también aseguró que las condiciones para alcanzar un posible acuerdo que garantice la liberación de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza han mejorado considerablemente.

Fuente: Infobae

A poco más de 24 horas de comenzado el alto el fuego en El Líbano, Israel insiste en que no dudará en responder con firmeza ante cualquier violación de Hezbollah al acuerdo.

Este jueves, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que las Fuerzas de Defensa están listas para avanzar con “una guerra intensiva” en el territorio vecino, en caso de que sea necesario. “He dado instrucciones (para que), en caso de violación del alto el fuego, el Ejército lleve a cabo una guerra intensiva”, dijo el mandatario durante una entrevista con el Canal 14.

También afirmó el jueves que las condiciones para alcanzar un posible acuerdo que garantice la liberación de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza han mejorado considerablemente, aunque no dio detalles concretos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Creo que las condiciones han cambiado mucho para mejor”, dijo consultado por un posible acuerdo sobre los rehenes.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, expresó a su homólogo británico, John Healy, y le aseguró que “responderemos con firmeza a cualquier violación del acuerdo de alto el fuego en El Líbano”, ya que “nuestro objetivo es crear condiciones que restablezcan una sensación de seguridad para los residentes del norte”, que en los últimos meses se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Katz prometió que Israel no permitirá un retorno a la realidad anterior, ni tampoco el rearme de Hezbollah, con el apoyo de Irán (EFE) Katz prometió que Israel no permitirá un retorno a la realidad anterior, ni tampoco el rearme de Hezbollah, con el apoyo de Irán (EFE)

En ese sentido, agregó que “no permitiremos un retorno a la realidad anterior” ni tampoco el rearme de la milicia chií libanesa, con el apoyo de Irán.

En la llamada, Katz aprovechó también para pedir a Healy “unir esfuerzos” y apoyar no solo su lucha por la protección de más de 60.000 israelíes sino, también, el retorno seguro de los rehenes en Gaza. Es “la máxima prioridad en este momento” y “espero que el Reino Unido se oponga a cualquier propuesta de alto el fuego que no incluya la liberación” de los secuestrados, concluyó.

Las primeras horas del alto el fuego entre las FDI y Hezbollah no transcurrieron libres de polémicas. Desde su implementación, el Ejército libanés acusó a la contraparte de haber violado “en varias ocasiones” lo acordado, con incursiones aéreas y ataques con armas en el territorio.

Por su parte, Tel Aviv explicó que sus tropas continúan en la zona -ya que su salida será progresiva– y reconoció haber ordenado maniobras al sur del Líbano, tras haber identificado operaciones enemigas, que constituyen un incumplimiento de las condiciones establecidas.

Las FDI siguen desplegadas en El Líbano, en alerta ante posibles actividades terroristas (REUTERS) Las FDI siguen desplegadas en El Líbano, en alerta ante posibles actividades terroristas (REUTERS)

En las últimas horas, “se detectó actividad terrorista en un almacén de cohetes de medio alcance de Hezbollah en el sur del Líbano”, se lee en un comunicado que precisa, a continuación, que “la amenaza fue desarticulada con un bombardeo por parte de un avión de combate”. También, en esta misma zona, “se detectó la llegada de sospechosos, algunos con vehículos”, por lo que “las fuerzas de las FDI dispararon contra ellos”, indica otro escrito.

En medio de estas maniobras espontáneas que aún pueden tener lugar, el Ejército anunció un toque de queda nocturno para el sur del país vecino, en pos de proteger a los civiles allí.

“Está estrictamente prohibido moverse o viajar al sur del río Litani, a partir de las 17:00 horas hasta las 07:00 horas de mañana (viernes). Quienes se encuentren al sur del río Litani deben permanecer donde están”, declaró el portavoz militar Avichay Adraee.

El ministro de Seguridad Israelí, Itamar Ben-Gvir, se refirió a estas acusaciones de violaciones del acuerdo y a la persistencia de las maniobras enemigas, y reiteró su oposición al pacto, tal como lo manifestó durante la votación, al ser el único miembro del gabinete al oponerse.

Ben-Gvir reiteró su oposición al pacto, tal como lo manifestó durante la votación, al ser el único miembro del gabinete al oponerse (REUTERS) Ben-Gvir reiteró su oposición al pacto, tal como lo manifestó durante la votación, al ser el único miembro del gabinete al oponerse (REUTERS)

“Ya en estos días, los primeros días del alto el fuego, vemos que (el acuerdo) se viola una y otra vez. No en vano me opuse al acuerdo y dije que no debemos detenernos, sobre todo aquí en el sur. ¡No debemos parar! Hay que seguir hasta la victoria absoluta”, escribió en sus redes sociales.

(Con información de AFP, Reuters y EFE)