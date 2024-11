Pese a aumento de despacho de diésel, continúan las largas filas de vehículos

El Gobierno anunció el aumento de los volúmenes de diésel en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba para aliviar la escasez.

Aunque el Gobierno anunció el aumento de los volúmenes en el despacho de diésel para aliviar la escasez de este carburante en el país continúan las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio en medio de las protestas de sus conductores.

“Ya no es creíble lo que dice el Gobierno, de principio eran sus ministros, pero el mismo Gobierno miente. Todo el tiempo andan mintiendo de que se va reducir las filas, pero siguen las filas y mienten. Ahora nos están emborrachando con su supuesta importación de combustible, que hasta ahora no está clara. Es una incertidumbre, es una inseguridad si va ser viable eso o no, estamos así en la nada. No tenemos nada de esperanzas con este Gobierno”, lamentó el dirigente del transporte pesado Juan Yujra en declaraciones registradas por la red DTV.

Bolivia afronta una crisis de hidrocarburos, especialmente diésel, como consecuencia de la declinación de la producción nacional y la dependencia neta de las importaciones al que se suma la escasez de dólares que impiden la compra de más volúmenes de carburantes.

Esta situación ha derivado en largas e interminables filas de vehículos en las estaciones de servicio de todas las ciudades y municipios de Bolivia. El diésel, particularmente, es el energético que escasea.

Los conductores de camiones, buses y otros vehículos que usan dicho combustible deben pernoctar hasta dos semanas para el llenado de sus tanques.

El dirigente Yucra refirió que sólo el 30% de los conductores del transporte pesado están trabajando mientras el 70% está esperando en las filas, esto repercute también en los perjuicios en campos como la logística debido a que los fletes de carga también aumentaron de precio.

YPFB anunció en pasados días que desde el sábado en el departamento de Santa Cruz serán distribuidos 3,5 millones de litros diarios de diésel para resolver la demanda de los sectores productivos y del transporte.

Similar acción se anunció para el departamento de Cochabamba después del plazo de 10 días anunciado por el presidente Luis Arce para la regularización en la distribución de combustibles.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, anunció que en Bolivia habitualmente se despachan a diario 7 millones de litros de diésel, pero ante la demanda se incrementó este volumen a 9 millones de litros diarios, de los que 3,5 millones son despachados y distribuidos en Santa Cruz para atender la demanda del transporte y del sector productivo.