CAO afirma que apenas 5% de sus asociados podrán pagar el diésel a precio internacional

El presidente de la cámara aseguró que los productores no son importadores de carburantes, por lo que pidió al Gobierno cumplir con la internación de combustible.

eju.tv

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aseguran que apenas el 5% de sus asociados podrán cubrir los costos referenciales publicados por el Gobierno para el combustible importado por privados.

«Hay un pequeño porcentaje, entre 5 y 6% del sector empresarial grande que pudiese pagar, pero el saldo de los productores no pueden acceder a este diésel que es extremadamente caro, ya lo hemos visto, está subiendo el pasaje, hay una inflación en todos los productos alimenticios, entonces va a ser difícil de que el productor pueda pagar», afirmó el presidente de la CAO, José Luis Farah.

El Gobierno confirmó el precio referencial que regirá para el combustible importado por particulares: 1,20 dólares el litro para la gasolina de entre 85 y 94 octanos; 1,25 dólares para el litro de gasolina mayor a 94 octanos, y 1,24 dólares el litro para el diésel.

Ante esta tabla de precios de referencia, la CAO manifestó que el Gobierno tiene que cumplir con su compromiso de importación del carburante, ya que es la principal fuente de suministro para los productores.

«Aquí hay el compromiso del Estado, que se comprometió también a traer el diésel, esperemos que esto también se cumpla, nosotros, los productores, no somos importadores de diésel, somos consumidores y es parte del insumo que necesitamos para la siembra de alimentos, si no sembramos no hay alimento», declaró a Unitel el titular de la CAO.

Farah agregó que la posición de su sector es que el Gobierno libere de impuestos a todas las importaciones destinadas a la producción local, para mejorar las condiciones en el mercado interno.

«Otro de los factores que también estamos analizando es de que deberían liberarse todos los impuestos, estamos en una época crítica, en una etapa de emergencia y creemos que nosotros los importadores que van a empezar a importar el combustible para los productores deberían tener un apoyo del Estado en liberar, cero impuestos, para que eso sea acorde y podamos sembrar todo y no esté faltando el diésel», añadió.