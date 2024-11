Real Tomayapo le gana a San Antonio en el final y se acerca a zona de clasificación

Orellana (izq.), jugador de Tomayapo, intenta sacar un centro marcado por Mendoza de San Antonio. Foto: APG

Real Tomayapo quedó a cuatro puntos de zona de clasificación a torneos internacionales tras ganarle a San Antonio por 1 a 0, partido de la jornada 22 que se jugó en el estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija.

Solamente 48 horas después de haber empatado con Bolívar (2-2) en el mismo escenario, el cuadro chapaco sumó de tres y se ubicó en el séptimo lugar de la tabla acumulada con 42 unidades y quedó a cuatro de GV San José, que es sexto con 46 y por ahora el último de los clubes con un premio internacional (Bolivia 4 en Copa Libertadores).

No fue la única buena noticia para Tomayapo, pues el viernes por la noche al club se le informó que el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) declaró improcedente la impugnación que presentó The Strongest por la supuesta mala habilitación del jugador Misael Cuéllar y no perderá en mesa los tres puntos que ganó en cancha el 18 de agosto (2-0).

Tomayapo contó las opciones más claras en el complemento y antes del gol del triunfo desperdició por lo menos cuatro o cinco claras.

Sufrió más de la cuenta, porque tuvo que esperar hasta los 92 minutos para convertir el tanto de la victoria, que llegó tras una proyección de Jaime Villamil por izquierda. El lateral mandó el centro rasante que ni los defensores ni el arquero José Peñarrieta pudieron cerrar y apareció por atrás Paul Arano, quien tenía unos cuantos minutos en la cancha, y solo tuvo que empujar el balón al fondo de las redes.

El local pudo aumentar su ventaja, pero la última chance fue para el visitante cuando transcurría el sexto minuto de descuento. Cristian Montero recibió un pase de Antonio Passira y a unos metros del arco la mandó por arriba.

La visita, aunque pasó más de un susto en su zona defensiva, también generó situaciones de gol, que no pudo concretar como esa última de Montero.

Buen partido

La gente que asistió al IV Centenario disfrutó un buen partido, pero tuvo que esperar hasta el final para festejar la victoria de su equipo. Desde el primer tiempo tuvo mucha dinámica, por momentos se hizo de ida y vuelta, además se generaron ocasiones de gol en ambas porterías.

La primera fue para el local con un cabezazo del venezolano Leonardo Becerra (15 minutos). Su cabezazo pasó apenas unos centímetros por arriba del arco de Peñarrieta.

Respondió la vista con dos ocasiones que se generaron en la misma jugada (17 minutos), después de un remate de fuera del área de Passira que tapó Pedro Galindo, aunque dio rebote que fue recogido por Netto Acará, quien sacó el disparo de derecha y otra vez el golero salvó a su portería.

Las llegadas se produjeron en ambas porterías, pero fue el local, como sucedió en el complemento, el que tuvo las mejores chances para anotar.

Una muestra de lo parejo del encuentro fue que la visita tuvo el 51% de posesión del balón y el local 49%.