Senador Ajpi afirma que las organizaciones sociales deben definir la unidad en el MAS y no al revés

El asambleísta paceño recordó que el partido oficialista es un brazo político de las confederaciones que lo sostienen y que es un error de Evo Morales hacer las cosas al revés.

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para Félix Ajpi, senador del Movimiento al Socialismo (MAS), es una equivocación de Evo Morales el plantear la unidad de esa organización política sin respetar las características de su estructura interna, porque son las organizaciones sociales las que tienen que promover cualquier intento de reunificación partidaria que permita la solución de los diferendos internos entre aquellas fuerzas que lo apoyan y las ‘que están cuidando la puerta del palacio’.

De esa manera, recordó que son las bases del instrumento político las que tienen que lograr los acercamientos y acuerdos que permitan reorganizar al partido oficialista que sufre la mayor crisis interna de su historia institucional, debido a que enfrenta desde hace varios meses una conducción bicéfala que provocó que esté al borde de la extinción por la posibilidad de perder su personalidad jurídica; situación dirimida la pasada semana por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que validó el congreso del sector opositor a Morales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Plantear la unidad a través del instrumento político es totalmente equivocado, el compañero Evo Morales planteó la unidad convocando para el (viernes) 22, sigo insistiendo al compañero Evo Morales, deje a las confederaciones para que vayan a unirse, al que le apoya y al que está cuidando la puerta de palacio (de Gobierno), porque eso es lo que esperan las bases, allá es donde van a encontrar el reordenamiento del instrumento político y no el instrumento político queriendo reunir a las confederaciones”, remarcó.

El senador del MAS, Félix Ajpi. Foto: captura pantalla

Recordó que de esa manera se construyó el partido azul como un brazo político de las organizaciones sociales que en su momento optaron por la sigla del Movimiento al Socialismo para unirla a la que denominaban Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos y definir la construcción de la tienda política que en la actualidad es reconocida como el MAS – IPSP; por ello, la importancia que el conflicto interno se resuelva de la misma forma, de abajo hacia arriba.

“La cosa tiene que ser como como hemos construido a través de las organizaciones sociales, porque, por lo menos en mi confederación, el brazo político es el instrumento político, nosotros nos manejamos orgánicamente aunque está dividido en partes mi confederación, por eso estamos insistiendo en unir las confederaciones, de ahí automáticamente va a haber un solo criterio de lo que es el instrumento político y de esa manera se lleve el verdadero X Congreso del MAS, son las bases que tienen que resolver la organicidad”, apuntó.

Asimismo, justificó la presencia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en la reunión convocada por el exmandatario y aseguró que no es un acto de sumisión, sino que responde al criterio de organicidad de los sectores sociales, ya que en su calidad de dirigente de una de las federaciones debe asistir a la convocatoria hecha por la Coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, instancia de la cual Evo Morales es presidente.

“Andrónico Rodríguez es todavía secretario ejecutivo de la federación de interculturales de Mamoré Bulo Bulo, parte de las seis federaciones (del trópico de Cochabamba); entonces, cuando uno es orgánico, le guste o no le guste, tiene que estar presente ahí, entonces, simplemente ha sido eso no es que se ha ido a someter, sino que la convocatoria era de las seis federaciones y Evo Morales, si no me equivoco, es todavía su presidente”, puntualizó.

Andrónico Rodríguez expresó su respaldo a Morales. Foto: captura pantalla

Por otra parte, en cuanto a Juan Ramón Quintana, quien en un mensaje grabado pidió la unidad del MAS, Ajpi fue enfático en señalar que el exministro de la Presidencia no es parte de esa tienda política y que no tiene ninguna facultad para efectuar convocatorias de ninguna índole a nombre de la organización, porque no representa a ninguna de las entidades que la componen, porque solamente fue un invitado del exmandatario.