“Solo fue a acompañar”, dijo la esposa del suboficial torturado y asesinado en Corani Pampa

La esposa de Juan C. Román Medina aseguró que su esposo perdió la vida por ‘ayudar’ a la familia del taxista Tadhashy Loroña M.

La esposa del suboficial retirado Juan C. Román Medina, se dirigió a los medios de prensa en puertas del Instituto de Identificaciones Forenses (IDIF), aseguró que su pareja no tenía nada que ver con lo ocurrido.

El suboficial se dirigió a la zona de Pucamayo, Corani Pampa el pasado 13 de noviembre acompañando a su colega de trabajo Liza Loroña hermana del taxista Tadhashy, donde lamentablemente fueron torturados, ejecutados con una escopeta y enterrados.

“Estoy pidiendo justicia para mi esposo, terminó así, sin tener nada que ver con ese problema de esa familia. Mi esposo por ser amable hizo caso a esa solicitud o ayuda, que le realizó esa familia. ¡Porqué insistieron tanto a mi esposo!”, indicó la esposa de Juan C.

La víctima ejercía funciones administrativas en una unidad educativa de la Fuerza Aérea, era auditor de profesión salido de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), actualmente estaba jubilado.

“Ejerció varias actividades administrativas era cajero, auditor, en el colegio (…) La última vez que hablé con él fue a las 19:00 del 12 de noviembre y ahí me dijo que ‘estaba en otra cosa’, y retorné a mi hogar (…) Pasadas las 23:00 sonó su celular y no me contestó más”, contó.

A primeras horas de este miércoles su hermano Eddy Román aseguraba que su hermano era “inocente” de los supuestos delitos en los que era implicado. La esposa de Juan C. Román presentó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

“Al principio no me querían aceptar la denuncia, porque no había pasado 48 horas. En más de 20 años de matrimonio, mi esposo nunca pasó una noche fuera de casa”, remarcó.