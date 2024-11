Transportistas aseguran que el primer mandatario ‘habla nomás y no cumple’ en dar una solución a la escasez de diésel

Los choferes no creen que se normalice la distribución hasta el viernes, tal cual fue el compromiso del presidente Luis Arce

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Decenas de vehículos de transporte pesado e interdepartamental forman una larga fila a la espera de cargar diésel en una de las estaciones de servicio de La Paz, los conductores reclaman porque son varias horas, incluso en algunos lugares más de un día, para poder ser atendidos y retomar sus actividades laborales; esta situación se repite en todos los departamentos desde hace varias semanas en las que la provisión de ese carburante es cada vez más complicada por el agravamiento de la escasez.

Los transportistas protestan porque el compromiso del presidente Luis Arce Catacora de normalizar paulatinamente el suministro del líquido para solucionar el problema en un plazo de diez días, que se cumple este viernes 22, al parecer no será cumplido, porque en lugar de disminuir, las columnas de camiones, buses, microbuses y otros motorizados que funcionan con diésel se incrementan día que pasa en las estaciones de servicio de absolutamente todo el territorio nacional.

Por este problema, en diferentes ciudades del país, los choferes de transporte público determinaron el incremento unilateral de los precios de los pasajes, tal cual ocurrió en Tarija y desde la pasada jornada en Potosí; en otras capitales, como Santa Cruz de la Sierra, los sindicatos de micreros determinaron llevar adelante un paro de 48 horas, este jueves y viernes, en protesta contra la alcaldía de esa ciudad, porque no les permite incrementar la tarifa urbana; en Cochabamba y La Paz disminuyó visiblemente la cantidad de vehículos que prestan el servicio de traslado de pasajeros.

Uno de los conductores señaló que está desde la madrugada a la espera del inicio de la venta del combustible y que debe esperar, porque debe retornar a Cochabamba, ciudad desde la que transportó carne de pollo para la comercialización en la sede de Gobierno; el transportista afirma que la espera por horas o días en las estaciones de servicio de todo el país es la constante y pide al gobierno dar una solución al respecto, aunque -dice- no se le cree, porque promete y no cumple.

Una larga fila de vehículos pesados para abastecerse de diésel. Foto: captura pantalla

“Han dicho diez días, pero los diez días ya han pasado. El presidente habla nomás, pero no cumple. Esa vez el presidente de Yacimientos ya dijo que se abastecerá a todos los surtidores de diésel para que desaparezcan las colas, pero nunca desaparecen; a veces, entre choferes estamos peleando y discutiendo. El presidente no cumple. A todos ha afectado hartísimo la falta de combustible, porque no podemos trabajar”, afirmó.

Similar posición la expresada por otro de los conductores quien tuvo que pernoctar para poder abastecerse de diésel, asegura también que el sector del transporte no confía en la promesa del gobierno de subsanar el problema en la provisión de los combustibles, debido a que las filas se incrementaron en todo el país; asimismo, se mostró partidario en que el transporte en su conjunto tome acciones para orillar al gobierno a dar una solución a la escasez de diésel que afecta a los sectores productivos y de transporte.

El dirigente del transporte pesado, Hugo Domingo Ramos, fustigó la actitud de las autoridades gubernamentales, quienes -dijo- se hicieron la burla del transporte en general con promesas y compromisos que nunca fueron cumplidos; en tal sentido, anunció una cumbre del transporte en general que se llevará a cabo en El Alto, el próximo lunes 25 de noviembre, para tomar determinaciones ante la imposibilidad de continuar con las labores normales por la falta de los insumos e implementos que necesita ese gremio para prestar sus servicios a la población.