Tras fallo: Evistas afirman que la decisión es inválida porque proviene de los autoprorrogados; mientras que, arcistas piden respetar la sentencia

eju.tv / Videos: Tele Estrella Satelital

Lidia Mamani / La Paz

Luego que se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una resolución en la que ratifica que ninguna autoridad electa puede acceder a un tercer mandato después de haber sido reelecta de manera continua o discontinua, un legislador evista señaló que la decisión es inválida porque proviene de magistrados autoprorrogados y que el expresidente Evo Motales sí está habilitado. Mientras que, los arcistas piden respetar la sentencia.

El diputado del MAS del ala evista, Freddy López, afirmó que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue emitida por los autoprorrogados, por tanto no tiene legalidad el documento.

“La sentencia para nosotros no tiene legalidad, ya que son autoprorrogados los magistrados que dieron esa sentencia.Nosotros haremos valer el principio de preclusión de las normas y de la Constitución Política del Estado y eso no significa que con esta situación que sacan los autoprorrogados, Evo Morales está habilitado legalmente”, enfatizó.

Consideró que ese tipo de fallos se emiten a pedido del Gobierno a cambio de un “interés” de fondo de parte de los autoprorrogados.

Entretanto, el diputado arcista Andrés Flores exhortó a Evo Morales respetar la reciente sentencia del Órgano Judicial, que establece la prohibición de la reelección continua o discontinua en el cargo de presidente del Estado.

“El Órgano Judicial ha tomado la decisión que ya no puede ser más candidato, por lo tanto, esto no viene del Ejecutivo, porque el Órgano Judicial es otro poder. Nosotros vamos a pedir a la población a que no se dejen engañar ni confundir para que retomen las calles por la inhabilitación, por tanto, las normas se tienen que cumplir y se tiene que respetar la Constitución Política del Estado”, afirmó Flores.