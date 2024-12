Alcalde Arias sugiere que haya un liderazgo que unifique a la población en las elecciones del 2025

Comparó que si bien se van a juntar los masistas y los opositores por su lado, no habrá diferencias con lo que sucedió en los últimos 20 años, será lo mismo y nuevamente perderán los opositores.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, planteó este viernes que tiene que surgir un liderazgo que unifique a los bolivianos, no que junte a los partidos de oposición, ya que de lo contrario será más de lo mismo y la población ya está cansada de odios y de confrontaciones que se vienen registrando en los últimos 20 años durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Creo que lo que necesita Bolivia es que los bolivianos nos unamos, lo que Bolivia no necesita la oposición es que se una al oficialismo, sino lo que busca es una opción que una a los bolivianos y eso no estamos entendiendo, Bolivia está cansada del odio y de la confrontación. Sugiero que haya un liderazgo que unifique, no a la oposición sino que a los bolivianos, si hay un líder que entenderá eso, tendrá muchas mejores posibilidades que plantearse como una opción aislada”, consideró Arias.

También hizo referencia que los bolivianos en general están cansados del fracaso económico y para eso se tiene que juntar a los “mejores bolivianos” de uno y de otro lugar y hacer un proyecto país que unifique a todos. “No es una sola parte la que tiene la razón, sino que se tiene que tomar a la otra y eso es lo que no están entendiendo”.

Comparó que si bien se van a juntar los masistas y los opositores por su lado, no habrá diferencias con lo que sucedió en los últimos 20 años, será lo mismo y nuevamente perderán los opositores.

Las declaraciones de Arias se dan luego de que el miércoles 18 de diciembre, Caarlos Mesa, Jorge Tuto, Samuel Doria Medina y un representante de Camacho, hicieron oficial la alianza que busca la unidad de la oposición para hacer frente al MAS. No obstante, la misma fue cuestionada por otros políticos como el empresarios Branko Marincovic, el exalcalde Ronald MacLean, Manfred Reyes Villa.