Ante la escasez de diésel, Marinkovic está «en proceso» de importar su propio combustible

El empresario y candidato presidencial consideró que los trámites son muy «burocráticos» para internar ante el suministro irregular en el país.

eju.tv / Video: RTP

El empresario cruceño y candidato presidencial Branko Marinkovic aseguró que está «en proceso» de importar su propio combustible y así garantizar las operaciones de sus camiones y maquinaria agrícola.

«Estoy en el proceso de intentar importar, pero es sumamente burocrático, yo estoy intentando hacerlo, es un proceso muy burocrático, no es fácil, porque yo, además de transporte, tengo maquinaria pesada, brindamos servicios a agricultores, tractores, cosechadoras y todo lo demás, entonces necesito combustible porque si no, no trabajás», declaró a RTP Marinkovic.

El Gobierno autorizó la libre importación de combustible para el consumo propio o la comercialización en el país, para aliviar a YPFB de la internación de carburantes. El opositor cruceño señaló que el trámite que debe cumplir es muy burocrático y que, además, el agro y el transporte consumen grandes cantidades.

«Hay días que vos vas a gastar, un transportista que da servicios de cosecha y todo lo demás, te vas a gastar ocho, 10 mil litros al día, como si nada», precisó.

Con relación al precio en que importará el diésel, sostuvo que todavía no tiene el dato, ya que «todo va a depender de a cuánto esté el dólar, eso va a ser lo que va a marcar la diferencia» y que sin las diferencias del mercado paralelo de la divisa ni con los impuestos, se podría tener el litro de diésel a cuatro bolivianos.