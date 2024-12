Arce reconoce que los presuntos actos de estupro de Evo Morales eran conocidos ‘por todos’, pero nadie los denunció

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce en entrevista con el periódico mexicano ‘La Jornada’. Foto: presidencia del Estado

Boris Bueno Camacho / La Paz

Arce sobre acusaciones por estupro contra Evo: ‘Todos lo sabíamos’, ‘era un secreto a voces’; Morales afirma que Arce lanzó su candidatura hacia las elecciones 2025 y que Manfred es su “aliado”; y, “Bolivia de rodillas”: Dos especialistas y un excanciller critican acuerdo migratorio con Chile. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce sobre acusaciones por estupro contra Evo: ‘Todos lo sabíamos’, ‘era un secreto a voces’

El presidente Luis Arce señaló en el diario La Jornada de México que las acusaciones contra el expresidente Evo Morales por estupro “era un secreto a voces”, que “todos” lo sabían y “se mantenía ahí”. “Uno vaya a saber por qué se calló, porque era un secreto a voces. Todos lo sabíamos, pero se mantenía ahí. Quien escarbó ese tema también fue el gobierno del golpe de Estado (2019) y en cualquier momento podía salir (…) En su momento el exministro de Justicia de Jeanine Añez hizo una investigación sobre este tema y la información estaba ahí”, señaló. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó el lunes pasado que el líder cocalero fue imputado formalmente y existe el mandamiento de aprehensión, por la denuncia que lo implica con el presunto embarazo de una adolescente de 15 años cuando era jefe de Estado, en 2016.

– Arce acusa a Evo Morales de ser la «nueva derecha» y de liderar un acoso político y económico

El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al exmandatario Evo Morales de convertirse en la «nueva derecha» del país y de liderar un acoso político y económico contra su gobierno en alianza con figuras opositoras como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Según Arce, estas acciones han contribuido a profundizar la crisis económica y han generado una división interna en el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), motivada por las aspiraciones de Morales a una nueva candidatura presidencial en 2025. Arce atribuyó la caída del sector hidrocarburos y la falta de inversión en exploración durante los 14 años de gobierno de Morales como causas principales de la actual escasez de divisas. A esto se suma el aumento en la importación de diésel, que pasó del 50% en 2014 al 90% en la actualidad.

– Morales afirma que Arce lanzó su candidatura hacia las elecciones 2025 y que Manfred es su “aliado”

El líder de los cocaleros y expresidente Evo Morales afirmó que el presidente Luis Arce “prácticamente” lanzó su candidatura con miras a las elecciones 2025, el pasado miércoles y que Manfred Reyes Villa es su “aliado”. “Lucho prácticamente se lanzó a la candidatura presidencial, es su derecho se respeta. Pero ahora nos damos cuenta, por qué no quería ir a las primarias, ni cerradas ni abiertas, si no hay primarias no hay democracia”, dijo en su programa dominical en radio RKC. Según Morales, Arce el pasado miércoles en su discurso emitido en el aniversario de partido, quiso dar un perfil de izquierdista. “Escuche un discurso como izquierdista, quién puede creer que Lucho es de izquierda, los arcistas son derecha. Además, que nos robaron ilegalmente la sigla del MAS, nos quieren robar el discurso de izquierda”, señaló.

– El TSE plantea que universidades bolivianas realicen auditoría al Padrón Electoral

A menos de un año de la realización de las elecciones generales, este domingo el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe señaló que en el Tribunal Supremo Electoral se plantea que las universidades públicas y privadas de Bolivia conformen una comisión de expertos para ejecutar una auditoría al padrón electoral. “Lo que queremos es que también nuestras universidades públicas y privadas puedan entre ellas conformar una unidad de expertos en el área de sistemas, en el área de informática, y puedan venir a la casa del TSE, puedan mirar, revisar, analizar las veces que quieran nuestro Padrón Electoral”, manifestó. El vocal señala que en el TSE aplican la política de puertas abiertas por lo que incluso plantea que los partidos políticos envíen sus técnicos para que también puedan evaluar el Padrón Electoral.

– “Bolivia de rodillas”: Dos especialistas y un excanciller critican acuerdo migratorio con Chile

Dos especialistas en temas internacionales y un excanciller de Bolivia rechazaron el acuerdo firmado en Santiago por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, mediante el cual nuestro país acepta que Chile deporte a bolivianos y venezolanos que ingresan a su territorio de manera irregular. Los diplomáticos Gustavo Aliaga y Javier Viscarra, además del excanciller Ronald MacLean, quien dijo que el Gobierno de Bolivia ha puesto al país “de rodillas” ante Chile, criticaron a su turno los acuerdos alcanzados. “Nuevamente Bolivia está sujeta a un perjuicio por acuerdos que acaba de firmar el ministro de Gobierno, excediendo sus funciones seguramente, nada menos que La Moneda, el palacio presidencial en Chile”, dijo. El excanciller hizo notar también que Bolivia tiene pocas posibilidades de absorber a los venezolanos que sean expulsados de Chile.

– Del Castillo explica acuerdo con Chile: “Hay predisposición de tener buenas relaciones”

Una medida polémica y criticada por diplomáticos bolivianos marcó la firma de un acuerdo migratorio entre Bolivia y Chile, que se basa en que ese país estará autorizado a deportar a venezolanos y bolivianos que pasen la frontera de manera ilegal. El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, defendió los pactos asegurando que reflejan un compromiso mutuo por mejorar la cooperación y la seguridad en la frontera común. Las negociaciones fueron calificadas como “históricas” por la contraparte chilena. En el pasado, Bolivia había rechazado aceptar la “reconducción” (deportación) de venezolanos a territorio boliviano y la expatriación de bolivianos. Del Castillo dijo: Hay dos elementos. Primó la predisposición de hacer bien las cosas por parte del gobierno y tener buenas relaciones con todos los vecinos de Bolivia.

– Gobierno se reunirá con productores para frenar la especulación de arroz, aceite y carnes de res, cerdo y pollo

El Gobierno se reunirá en mesas técnicas con los productores y ganaderos para evaluar los costos de las cadenas productivas con proyección a frenar la especulación de precios del arroz, aceite y las carnes de res, cerdo y pollo, y garantizar su abastecimiento en el mercado interno a precio justo, informó este domingo el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. “Se ha convocado a la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor) a objeto de instalar una mesa técnica precisamente también para discutir la estructura de precios en toda la cadena productiva del arroz.¿Por qué el arroz vale en algunos lugares 340 y 360 bolivianos (quintal)?. En Emapa tiene un costo de 220 bolivianos y en el mercado llega hasta 750 bolivianos. Quien paga estos precios altos, es la población”, afirmó Silva.

– Garantizan abastecimiento de arroz hasta febrero con 900.000 quintales de reserva y 60.000 toneladas a importar

El Gobierno nacional garantizó la dotación de arroz para el mercado interno hasta el mes de febrero de 2025 con 900.000 quintales que se cuentan en reserva y 60.000 toneladas que serán importadas al país. “Hemos contabilizado más de 900 mil quintales de arroz que existen todavía en las industrias privadas, eso tiene que distribuirse este mes de enero, y nosotros, como Gobierno, siempre tomando las previsiones, estamos importando 60 mil toneladas métricas, aparte”, explicó el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. Con esto, hasta el mes de febrero se contará con la “suficiente cantidad de arroz y en marzo ya empieza la zafra”. “Todo está coordinado y planificado para que no existan incrementos grandes en el precio del arroz”, aseguró la autoridad.

– Horst Grebe: ‘Bolivia está en camino a una estanflación’

En un año marcado por turbulencias económicas y políticas, tanto en Bolivia como a nivel global, el economista boliviano Horst Grebe ofrece un análisis profundo y crítico sobre los principales desafíos vividos. Desde problemas estructurales internos hasta la compleja dinámica internacional, Grebe expone con claridad y contundencia sobre el camino adelante en el futuro inmediato. Su diagnóstico, aunque sombrío, apunta a la necesidad de cambios urgentes y estructurales. Horst Grebe es reconocido por su experiencia en análisis económico y político, además de su extensa trayectoria como académico. Aborda temas sustanciales como la posible estanflación en Bolivia. También explica la gestión del presupuesto nacional y el impacto de las crisis internacionales en el país.

– Defensa Civil informa que 215 municipios están bajo alerta naranja

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que 215 municipios de los nueve departamentos del país se encuentran bajo alerta hidrológica de nivel naranja. Ante esta situación, el Gobierno se ha declarado en estado de apronte y ha pedido a la población buscar refugios seguros. Calvimontes detalló que el riesgo de desbordes afecta las cuencas de los ríos Piraí, Yapacaní, Ichilo, Chapare, Misque, Beni, Río Grande, Parapetí, Cotagaita, Tupiza, Pilcomayo, Mamoré, El Acre, Tahuamano, Madre de Dios, Bermejo y río Guadalquivir. Explicó que las precipitaciones, previstas entre el 20 y el 27 de diciembre, podrían causar el desborde de estos ríos, impactando a comunidades asentadas en sus riberas. El viceministro aseguró que todas las unidades militares a nivel nacional están en alerta máxima ante posibles emergencias.