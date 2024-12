Avicultores: “Pretender que el pollo baje de precio no será posible”

Los productores argumentan que los insumos para la producción avícola como alimentos y vitaminas se incrementaron en algunos casos por encima del 50%.

Juan Carlos Véliz / La Paz

Los avicultores de Santa Cruz respondieron al Gobierno que pretender que el precio de la carne de pollo baje será imposible porque se incrementaron los costos de producción y la demanda per cápita aumentó debido a la crisis económica que afecta al país.

“Pretender que el pollo baje de precio no va ser posible, uno no es porque nosotros le pongamos precio porque al final somos tomadores de precios, es un tema de oferta y demanda, pero resulta que como siempre hemos trabajado en función del consumo nacional, del consumo per cápita que está alrededor de 42 kilos por persona, ese es nuestro techo en producción”, afirmó el presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro, ayer en una entrevista con el programa La Hora Pico de eju.tv.

“Hoy por hoy la población se ha volcado de primera mano al pollo porque es la carne más barata frente al cerdo y frente a la carne de res, siempre lo fue así pero hoy en un momento en que el poder adquisitivo de la gente ha disminuido, dónde van con 100 bolivianos y no compran lo mismo que hace cinco o seis meses, entonces es entendible que se vuelquen a consumir la carne más barata, pollo” complementó Castro.

El Gobierno anunció la construcción de un complejo industrial avícola en el departamento de La Paz con una inversión de más de 350 millones de bolivianos para abastecer fundamentalmente los mercados de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí.

Las autoridades explicaron que esta industria estatal competirá directamente con la empresa privada con precios competitivos en beneficio de la población que ahora debe pagar más para comprar carne de pollo.

El presidente de ADA consideró que si el proyecto gubernamental se consolida se incrementará la oferta y pondrá en riesgo a pequeños productores que no podrán competir con la estatal.

Después explicó que actualmente existe una sobredemanda del producto debido a la crisis económica que golpea Bolivia y estimó que el consumo per cápita podría subir hasta 45 kilos anuales.

También ratificó que todos los productos de la canasta familiar al igual que las vitaminas, minerales y alimentos para la producción del pollo por encima del 50%, por ejemplo antes el maíz costaba 65 bolivianos ahora cuesta Bs 125. Ésta es una de las razones por la que el pollo no bajará de precio.