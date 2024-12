Camacho agradece protestas contra su detención y asegura que no es ‘ni tibio, ni cobarde, ni traicionero’

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Decenas de vehículos participaron en la caravana contra la detención de Camacho. Foto: Unitel

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Camacho agradece caravana y dice que no doblegarán a Santa Cruz, «pueblo guerrero y que no traiciona»; Andrónico afirma que el candidato presidencial «se llama Evo Morales» aunque admite que existen diferencias; y, balance: escasez de combustibles y dólares se agudizaron en 2024 y se proyecta mayor crisis en 2025. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Camacho agradece caravana y dice que no doblegarán a Santa Cruz, «pueblo guerrero y que no traiciona»

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, agradeció este sábado a quienes lo apoyaron en la caravana que recorrió las calles cruceñas reclamando su libertad, al cumplirse dos años de su detención y dijo que no lograrán doblegarlo y que desde la cárcel seguirá luchando por la libertad en el país. Al concluir la caravana de apoyo a la autoridad, una multitud se reunió en El Cristo de Santa Cruz, donde el asambleísta departamental Zvonko Matkovic, dio lectura a la carta que Camacho escribió desde el penal de Chonchocoro. “Quiero agradecer de forma muy especial a todos los que organizaron y formaron parte de esta caravana y a los que se mantienen firmes sin traicionar sus ideales; desde aquí les digo con firmeza y claridad: no somos tibios, no somos cobardes y no somos traicioneros”, decía el mensaje.

– Mesa: La liberación de Camacho y otros ‘perseguidos’ es una deuda que se saldará en 2025

El expresidente del Estado y líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) afirmó la liberación del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de otros “perseguidos” es una “deuda” que se saldará luego de las elecciones presidenciales de 2025. Mesa emitió su mensaje a través de sus redes sociales, en ocasión de los dos años de aprehensión del exlíder del Comité pro Santa Cruz, capturado en un megaoperativo policial el 28 de diciembre de 2022, cuando policías vestidos de civil interceptaron la vagoneta que lo trasladaban. Luego de reducirlo y enmanillaron, los efectivos trasladaron a Camacho hasta el aeropuerto de Viru Viru. De allí fue transportado hasta La Paz, el mismo 28 de diciembre de 2022. En la sede de gobierno, Camacho fue sometido a una audiencia de medidas cautelares.

– Caravana en respaldo a Camacho recorrió el segundo anillo y rechazó su aprehensión, a dos años de haberse realizado

Seguidores, familiares y amigos del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho participan de una caravana de protesta que se realiza la tarde de este sábado en la capital cruceña. La manifestación es para rechazar la aprehensión de la autoridad y su traslado a La Paz, donde aún permanece con reclusión preventiva en el penal de Chonchocoro. La caravana se concentró en el segundo anillo de la avenida Busch y desde allí recorre toda esta vía pasando por la Madre India, avenida cristo Redentor hasta llegar a el canal Pedro Vélez y quinto anillo, lugar en el que el 28 de diciembre de 2022 se dio la aprehensión del gobernador. Camacho suma siete procesos en su contra y en el último año perdió protagonismo como máxima autoridad departamental, ya que el cargo fue ocupado por su suplente: Mario Aguilera Cirbián.

– Andrónico afirma que el candidato presidencial «se llama Evo Morales» aunque admite que existen diferencias

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aclaró en presencia del líder político y la militancia de éste que el candidato presidencial del evismo “se llama Evo Morales” aunque admitió que hay algunas diferencias internas. “Yo estoy donde estoy gracias a la decisión orgánica y estaré gracias a la decisión orgánica donde ustedes tomen la decisión de manera colectiva, pero en este momento las decisiones orgánicas se respetan y frente a la tanta especulación mediática a nivel nacional, compañeras y compañeros, el candidato a la presidencia se llama Evo Morales, es nuestro compañero Evo, frente a tanta especulación que se ha generado a nivel nacional”, proclamó el joven político, quien se perfila como uno de los líderes de la renovación evista, en el ampliado de las federaciones leales al expresidente que se realizó la pasada jornada en Chimoré.

– Opositores califican de chiste el edicto y aseguran que el gobierno no detiene a Evo Morales por miedo

El expresidente Jorge Tuto Quiroga calificó como un “chiste” el edicto de convocatoria emitido contra Evo Morales, mientras que diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos sostienen que el gobierno no lo detiene por temor, pese a su conocido domicilio en el Trópico de Cochabamba. Quiroga argumentó que un edicto se publica cuando el procesado ha huido del país, pero en el caso de Evo Morales, se conocen sus domicilios en el Chapare, La Paz y Cochabamba. “Además, aparece todos los domingos en radio Kawsachun Coca, lo pueden buscar ahí”, afirmó. “Es algo muy raro, porque si uno es dirigente de oposición, lo cazan como a Luis Fernando Camacho”, señaló Quiroga, recordando casos como del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández en Cobija o Zvonko Matkovic en Santa Cruz.

– Balance: Escasez de combustibles y dólares se agudizaron en 2024 y se proyecta mayor crisis en 2025

Se va el 2024, un año marcado por la agudización del desabastecimiento de combustibles y la escasez de dólares. El analista económico Jaime Dunn advierte que la situación se complicará en 2025 porque el Gobierno no plantea medidas estructurales para solucionar la crisis económica. “Este 2024, la economía ganó certidumbre, pero en el sentido negativo; es decir, nos dimos cuenta de que no íbamos en la dirección correcta (económicamente hablando). El 2025 se pinta con las mismas características de déficit fiscal y otras variables, excepto de que va a ser mucha más profunda (la crisis), es lo que revela el Presupuesto General del Estado”, advirtió. El analista argumentó que la escasez de dólares y el desabastecimiento del combustible son señales de que el “modelo económico” del Movimiento Al Socialismo (MAS) está en su fase terminal.

– Afirman que no existe razón técnica para elevar el precio de la carne de pollo, piden reflexionar a la dirigencia avícola

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca afirmó el viernes que no existe una razón técnica para incrementar el precio de la carne de pollo, por lo que pidió reflexionar a la dirigencia de los avicultores. “No existe razón técnica para el incremento de precios de la carne de pollo, por eso llamamos a la reflexión a la dirigencia avícola y pueda frenar esta subida de precios, por lo menos estas semanas. Esperemos que pasadas las fiestas de fin de año inmediatamente se vayan a regularizar estos precios”, dijo. Explicó las razones por las cuales no debe haber incremento en los precios de este alimento basado en reportes oficiales sobre el comportamiento del sector avícola, a través del Sistema de Información Agropecuaria (Siringa) que administra el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

– Fundación Jubileo al Ministerio de Economía: «¿Por qué no publica la información del déficit fiscal de 2023?

La preocupación por el déficit fiscal (más gasto que ingresos) debido al excesivo y creciente gasto público, es uno de los temas de mayor atención que ha surgido en las mesas de consulta que se instalaron en seis departamentos del país y que está reflejado en el documento “16 temas clave propuestos por la sociedad civil para las Elecciones Generales 2025”. Ese documento elaborado por Fundación Jubileo es una síntesis que recoge los análisis, preocupaciones y propuestas de especialistas y representantes de diversos sectores, para que las organizaciones políticas propongan soluciones estructurales rumbo a los comicios del próximo año. Este asunto ha generado un pronunciamiento del Ministerio de Economía, “Respuesta a la Fundación Jubileo”, sin poner atención en el verdadero tema de fondo que es el déficit fiscal, dice en una nota de prensa.

– Critican al Gobierno por olvidarse de prevenir la brutalidad contra niños y mujeres y privilegiar temas políticos

Hasta la fecha se registró un total de 85 feminicidios y 34 infanticidios en el país, la violencia con las que se produjeron estos casos alarmó a la población, la Red Ciudadana Contra el Abuso Sexual Infantil y Violencia cuestiona al Gobierno por privilegiar los asuntos políticos en vez de la aplicación de políticas de prevención para evitar la crueldad hacia estas poblaciones. La abogada de la Red Ciudadana Contra el Abuso Sexual Infantil y Violencia, Jessica Echeverría, cuestionó al Gobierno por concentrarse en temas políticos como en las pugnas del Movimiento al Socialismo (MAS) y olvidarse de la defensa de los derechos de niños, niñas y mujeres. “Los tres niveles del Estado han abandonado la prevención de violencia de género y también la prevención de violencia hacia los niños”, afirmó.

– Fallecen al menos 85 personas en el accidente aéreo en Corea del Sur

Al menos 85 personas han fallecido este domingo después de que un avión se saliera de pista y chocara con un vallado tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan, en la provincia surcoreana de Jeolla del Sur, alrededor de 288 kilómetros al suroeste de Seúl, según informó un portavoz de la agencia nacional de bomberos citado por la agencia Yonhap. Al menos dos personas —ambos miembros de la tripulación— han sido rescatados con vida mientras los equipos de rescate siguen buscando supervivientes. El accidente se produjo pasadas las 9:00 de la mañana hora local cuando el avión de Jeju Air, que transportaba 181 personas —175 pasajeros y seis tripulantes— en un vuelo procedente de Bangkok, la capital de Tailandia, estaba aterrizando en el aeropuerto del sur del país, según el informe.