Diputada Nayar afirma que con los nuevos magistrados nada cambiará en el sistema ‘podrido’ de justicia

La asambleísta de CC sostiene que con un nuevo gobierno se debe encarar una transformación real del sistema judicial en el país.

eju.tv / Video: Tele Estrella HD

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para la diputada Laura Luisa Nayar la justicia no cambiará en nada con la asunción de los nuevos magistrados, porque con una elección no se resuelve la podredumbre en la que está sumido el sistema judicial en el país; sin embargo, afirma que Comunidad Ciudadana (CC), su partido analiza las posibilidades para que los cuerpos del Órgano Judicial sean renovados del todo y no de forma parcial; por ello, pide que los magistrados autoprorrogados renuncien a sus cargos y dejen de ‘usurpar’ funciones.

“Con el resultado de estas elecciones tampoco va a cambiar la justicia de manera integral y creemos firmemente en que este sistema podrido de la justicia va a cambiar el momento de que tengamos un nuevo gobierno que respete las instituciones, que respete la democracia y que respete la independencia de los poderes del Estado; estamos analizando al respecto, esperemos que se pueda optar por la mejor medida habiendo personeros electos para estos puestos. Quienes están usurpando funciones deben irse”, ratificó.

Asimismo, aseveró que los magistrados autoprorrogados deberían haber renunciado el 1 de enero, tal cual reza la Constitución Política del Estado (CPE), pero no lo hicieron porque al gobierno de Luis Arce Catacora le convenía tenerlos en función para realizar los actos ilegales que les encargó durante todo este año y que se hicieron evidentes con fallos anticonstitucionales y sin respetar las normas vigentes, además de usurpar funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con sus fallos.

La diputada de CC, Laura Luisa Nayar. Foto: captura pantalla

“Estos señores debían irse desde el primero de enero de este año, lamentablemente, esta situación no se ha podido ejecutar de esta manera, porque estos individuos justamente están cogobernando con quienes se encuentran en esa mal llamada Casa Grande del Pueblo, lo que corresponde es que se vayan cuanto antes y que también estén tras las rejas por la usurpación flagrante de funciones que han estado realizando”, puntualizó.

La legisladora recordó que la propia Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación sobre la prórroga de magistrados del Órgano Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de instar al poder político a completar los siete cargos electos que aún faltan tanto en el TCP, así como en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con una herramienta que permita la selección en estricto apego a la Constitución.

“En esa serie de observaciones, quienes están en el ojo de la tormenta son estos usurpadores de funciones, nosotros consideramos que se debe garantizar desde todo punto de vista una justicia independiente, una justicia proba y para ello se tienen que utilizar los canales respectivos sin un sometimiento de la justicia para con el Órgano Ejecutivo”, aseveró la parlamentaria, quien también dejó en claro que se debe cambiar el mecanismo de elección de los miembros del sistema judicial del país, porque el actual método ha sido manipulado por quien detenta el poder transitorio en el país.