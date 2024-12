Doria Medina asegura que puede resolver la crisis económica como lo hizo Milei en Argentina

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El empresario y político Samuel Doria Medina. Foto: captura pantalla

Boris Bueno Camacho / La Paz

Doria Medina promete resolver la crisis económica de Bolivia en 100 días; Viceministro de Energías admite que el precio internacional del litio cayó y espera que suba en 2027;y, agentes del DACI identifican y fotografían al presunto cabecilla de avasalladores de Guarayos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Doria Medina promete resolver la crisis económica de Bolivia en 100 días

El empresario Samuel Doria Medina aseguró que en 100 días se pueden solucionar los principales problemas económicos del país, como el desabastecimiento de combustibles y la falta de dólares. Basó su compromiso en su experiencia previa de cómo sacó de la crisis a una industria que estaba sumida en deudas. “Resolver el problema de la falta de dólares y carburantes en 100 días es posible. En Argentina, Javier Milei entró en diciembre y para enero ya había superávit fiscal. Aquí también podemos actuar con rapidez, como lo hizo Víctor Paz Estenssoro en 1985 con el Decreto 21060 a solo 23 días de asumir el mando”, declaró Doria Medina en el programa La Hora Pico. El político destacó que su compromiso incluye la devolución de los ahorros.

– TSE advierte que hay urgencia de aprobar la ley de distribución de escaños este mes

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que la Asamblea Legislativa y el poder Ejecutivo deben aprobar, promulgar y publicar la ley de distribución de escaños este diciembre. Esta normativa es imprescindible para que el Órgano Electoral pueda trabajar en la nueva cartografía electoral, una tarea que requiere al menos tres meses de preparación. “Es un requerimiento técnico y legal. No puede cobrar vigencia si la Asamblea no lo aprueba y el Ejecutivo no la promulga”, afirmó. Según los datos del último censo, Chuquisaca perderá un escaño parlamentario, mientras que Santa Cruz ganará uno. Sin la nueva ley, el país tendría que regirse por la distribución vigente, basada en el censo de 2012, dijo.

– Arce: La sentencia contra Sánchez de Lozada representa un mensaje contundente de la justicia

El presidente Luis Arce destacó la sentencia contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros e indicó que este fallo representa un mensaje contundente de la justicia boliviana. “No habrá impunidad para quienes atenten contra nuestra soberanía, intereses, patrimonio y recursos naturales, que son de propiedad indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, sentenció. El mandatario resaltó que tras 19 años de lucha “incansable, ¡se hizo justicia!” y sentó un precedente “muy importante” sobre los recursos naturales y “su administración en función al interés colectivo”. Sánchez de Lozada fue sentenciado a una pena de seis años y tres meses, acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

– “Es una distracción que va a durar unos días”, señala vocero de Goni sobre sentencia por caso Petrocontratos

Tras la sentencia por el caso Petrocontratos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su vocero, Mauricio Balcázar calificó ese hecho como una distracción. “Están buscando distracciones y hablando de un juicio histórico”, manifestó Balcázar. El lunes el Tribunal Supremo de Justicia dio a conocer que Gonzalo Sánchez de Lozada fue sentenciado a seis años y tres meses de cárcel en Chonchocoro y otras tres exautoridades de Gobierno fueron sentenciados a cinco años de cárcel. Balcázar agregó que el expresidente no le presta mucha atención a los procesos judiciales en su contra en Bolivia, pues considera que carecen de veracidad. “Él hace mucho tiempo que el tema de los juicios no le presta mucha atención”, manifestó.

– Viceministro de Energías admite que el precio internacional del litio cayó y espera que suba en 2027

El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, admitió el martes que el precio internacional del litio cayó estrepitosamente en el mundo, después que a nivel internacional llegó a costar hasta más de $us 70 mil la tonelada; espera que este escenario cambie y nuevamente suba en 2027. “Ha sido un período muy corto en el cual ha llegado inclusive a más de 74.000 dólares la tonelada. Estamos hablando de manera muy seria con la proyección que a partir de 2027 (habrá) elevados precios del litio. Entonces, para nosotros eso es una certidumbre”, declaró. La autoridad dijo no temer que siga bajando el precio del litio porque actualmente se mantiene bajo, pero estable.

– El Gobierno autoriza la importación de semilla de soya transgénica

Con el objetivo de incrementar la producción, el Gobierno autorizó el martes la importación de semillas de soya modificadas genéticamente, informó el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles. “El presidente Luis Arce está tomando acciones no solamente coyunturales, sino estructurales, como la habilitación de los eventos Intacta y HB4 para mejorar los rendimientos de soya. Ya está habilitada la importación de semilla transgénica y además hemos sacado un crédito productivo a 0,5% de interés anual para los productores”, declaró. Autoridades de Gobierno se reunieron este martes con la industria oleaginosa para evaluar la producción; y los precios ante la escasez y alza del aceite en varios mercados del país.

– Viceministro Silva apunta a mayoristas por incremento de precio del aceite y anuncia procesos por especulación

Ante el incremento del precio de litro de aceite en el occidente del país, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, apuntó a los mayoristas e intermediarios como responsables de esa situación, además anunció operativos de control con el Ministerio Público para evitar que el producto sea objeto de la especulación. “Los mayoristas estarían en complicidad con otros actores y estarían provocando el incremento de precios del aceite. Entonces, se tienen que tomar acciones contra el intermediario, contra el especulador y contrabandista de aceite que está generando este incremento abusivo, especialmente en los mercados de La Paz, El Alto, Oruro, Sucre, Tarija y Cochabamba”, informó.

– La Paz: El alcalde Arias se desvanece cuando inspeccionaba Bajo Llojeta; fue trasladado a una clínica

La noche del martes, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se desvaneció cuando realizaba una inspección a la zona Bajo Llojeta, motivo por el que fue trasladado a un centro de salud, informó el director de Gobernabilidad de la Alcaldía, Gonzalo Barrientos. “El compañero alcalde Iván Arias, ha sufrido una descompensación. Nos hicieron conocer que está con signos de taquicardia (aumento en la frecuencia cardíaca) y otros signos. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico y esperemos que pueda recuperarse”, dijo. En una primera instancia, Arias fue evacuado a una carpa del municipio paceño instalado a pocos metros del lugar del desastre. En el lugar, los funcionarios trataron de auxiliarlo.

– Agentes del DACI identifican y fotografían al presunto cabecilla de avasalladores de Guarayos

Agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana lograron identificar y fotografiar a un grupo de personas acusadas de avasallamiento en la provincia cruceña de Guarayos, entre los que presuntamente se encuentra el cabecilla de este grupo que protagonizó las tomas violentas en los predios de Santa Rita y San Fernando. Además, la Policía ha recuperado varias armas, escudos y cajas con agentes químicos que fueron sustraídas por los presuntos avasalladores que se campean en la provincia del norte cruceño, pese a las intervenciones que se dieron en los últimos días. La Policía presentó los objetos recuperados, entre ellos una granada de fabricación china. También se logró secuestrar machetes y dinamita.

– Cochabamba: Cisterna se incendia en el camino a Colomi dejando a dos personas calcinadas

La noche de este martes, se registró un fatal accidente en Colomi, ruta al oriente del país. Un camión cisterna se volcó y se incendió en plena vía, además, dejó dos personas fallecidas. Decenas de personas se aglomeraron alrededor del vehículos en llamas y comenzaron a grabar el momento con sus celulares. El motorizado llevaba combustible y el contenido se derramó con el accidente. Piden a los conductores circular con precaución. Se informó que equipos de emergencia ya se dirigen desde Cochabamba al lugar para atender el incendio. Se espera un informe oficial de las autoridades. El camión cisterna se encunetó y luego empezó el incendio, en una zona llena de vegetación y cerca de una comunidad.