El gobierno defiende el PGE 2025 y va en contra ruta a lo que le piden diferentes sectores sociales y productivos

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Montenegro defiende disposición del PGE sobre “decomiso” y vuelve a convocar a sectores a sumarse a la reglamentación; rector de la UAGRM exige modificar Ley del PGE 2025 que pone en riesgo la seguridad alimentaria; y, TCP revoca amparo en favor de “evistas” y ratifica que Grover García es jefe nacional del MAS. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Montenegro defiende disposición del PGE sobre “decomiso” y vuelve a convocar a sectores a sumarse a la reglamentación

En contrasentido con el pedido de los sectores industriales y productores, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ha defendido este miércoles la propuesta de disposición que avala el “decomiso” y la “confiscación” de productos y volvió a convocar a los sectores a sumarse al diseño de la reglamentación. La medida fue incluida en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que este miércoles se analiza en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados. Los sectores productivos e industriales advirtieron que esta medida puede ahuyentar la inversión privada y se abre la posibilidad de que se convierta en un instrumento “extorsivo”.

– Rector de la UAGRM exige modificar Ley del PGE 2025 que pone en riesgo la seguridad alimentaria

A través de una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos, la institución solicitó que se modifique el proyecto durante su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y exhortó a no aprobarlo en su forma actual. El rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, calificó el proyecto como “abusivo” y “cien por ciento político”, cuestionando su intención de modificar leyes ordinarias mediante una ley especial. Indicó que, en la disposición séptima del proyecto, se menciona una supuesta confiscación para garantizar la seguridad alimentaria, algo que está contemplado en la Ley 453/2013. “No hay necesidad de modificar esta norma”, sostuvo Cuéllar, subrayando que las medidas propuestas carecen de sustento técnico.

– PGE 2025: La CNC señala que la disposición séptima es “atentatoria” contra las actividades comerciales

La Cámara Nacional Comercio (CNC) afirmó este jueves que la disposición adicional séptima que está inserta en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que faculta a que se combata la especulación alimentaria, es “atentatoria” contra las actividades comerciales y la economía del pueblo boliviano. También lamentan que el Gobierno nacional continúe con su política de «expansión del gasto público». “Consideramos que la disposición adicional séptima, que faculta a las entidades estatales a activar medidas de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos es atentatoria contra las actividades comerciales y la economía del pueblo”, señala un comunicado de la entidad empresarial.

– Gobierno envía al Legislativo contrato entre YLB y Hong Kong CBC por $us 1.030 millones para su análisis y aprobación

El Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley del contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino Hong Kong CBC, para construir dos plantas de producción de carbonato de litio grado batería. Estas plantas contarán con tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), una capacidad de producción de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, respectivamente, y una inversión total de $us 1.030 millones. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, destacó la relevancia de este contrato para la industrialización del litio en Bolivia. «Realmente es muy importante y de mucho impacto en lo que es la industrialización de litio», afirmó.

– Montero: Camacho es factor de unidad por su lucha contra el fraude del 2019, no utilicen su nombre

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, señaló este miércoles que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, preso político del Movimiento Al Socialismo (MAS), es visitado por varios políticos por su lucha contra el fraude electoral del 2019 y el restablecimiento de la democracia en el país. “Camacho es factor de unidad porque fue factor de lucha y consiguió unir todo el país para que se pueda manifestar en contra de un fraude que cometió el masismo; eso es el mejor ejemplo de quién luchó. Otros bajo esa lucha, de todo el pueblo boliviano liderizado por Luis Fernando Camacho, hoy son alcaldes y (tienen) otras posiciones porque consiguieron retornar al país”, afirmó Montero.

– TCP revoca amparo en favor de “evistas” y ratifica que Grover García es Jefe Nacional del MAS

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió revocar el amparo presentado por los seguidores de Evo Morales, conocidos como «evistas», y ratificó la elección de Grover García como Jefe Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS). La decisión, tomada por la Sala Cuarta del TCP, cierra la controversia interna dentro del partido, dejando claro que García mantiene su liderazgo frente a los intentos de impugnación por parte de otros sectores del MAS. Con esta sentencia, el Tribunal también advirtió a las autoridades judiciales que cualquier intento de contravenir lo resuelto será procesado ante el Ministerio Público.

– La Paz: Evistas “resguardan” la casa del MAS, colocaron alambre de púas en el muro

La dirigencia del ala evista advirtieron que no entregarán la casa del MAS – IPSP, ubicada en la zona Miraflores, en la ciudad de La Paz, a la dirigencia arcista de Grover García, porque aseguran que es un inmueble privado. No obstante, señaló que, con el fin de resguardar las instalaciones, los militantes realizan vigilias diarias para resguardar la sede del partido azul. “No correspondería (la entrega), porque esto no está a nombre del MAS, esto es privado. Esto está en trámites y da para largo, es una casa privada”, indicó el dirigente, Rodolfo Machaca. Aseguró que no tiene temor a los procesos legales, porque están en la legalidad, ya que cuentan con todos los documentos.

– Nueva directiva de «la Única» reafirma respaldo a Evo en Lauca Ñ

El máximo dirigente de los cocaleros de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Evo Morales, se reunió este miércoles con la nueva directiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en Lauca Ñ, donde manifestó que en estos tiempos no es sencillo «luchar contra el Estado» que conduce Luis Arce. «No es sencillo en este tiempo luchar contra un Estado, contra el imperio, contra la derecha y toda la prensa vendida al Gobierno, pero la Única ha demostrado esperanza a todo el movimiento campesino de Bolivia, la Única de Cochabamba es un factor de unidad pese a tanto chantaje, amenaza, intervenciones policiales, militares, eso nos ha sorprendido», declaró el expresidente del MAS.

– Masiva compra de argentinos amenaza suministro en Bermejo

Hasta hace un par de años, eran las empresas y comercios legalmente establecidos en Bolivia los que sufrían las consecuencias del contrabando que ingresaba desde Argentina. Ahora la situación ha cambiado, y son los negocios del norte argentino los que se ven en aprietos. Estiman que el 50% del comercio ha caído, porque sus ciudadanos prefieren cruzar la frontera y comprar en Bermejo, según reporta El Tribuno. En este municipio, perteneciente al departamento de Tarija, existe preocupación por un posible desabastecimiento y el encarecimiento del costo de vida. El tipo de cambio y la situación económica de Bolivia ha provocado que para los argentinos sea más atractivo comprar, por ende, en Bermejo y Yacuiba para abastecerse de todo tipo de productos.

– Colcapirhua declara estado de emergencia por las inundaciones

El Concejo Municipal de Colcapirhua aprobó la mañana de este miércoles la Ley municipal 498 que declara zona de emergencia debido a las inundaciones ocasionadas por el desborde del río Chijllawiri, confirmaron desde la oficina de Comunicación. EL río Chijllawiri se desbordó la madrugada del lunes, anegando extensas zonas del municipio, entre el kilómetro 8,5 y el 10 de la avenida Blanco Galindo. Más de 350 militares y 150 funcionarios trabajan en la limpieza de viviendas, mercados y negocios que fueron afectados con aguas de gasta un metro de profundidad. La basura y troncos taparon un puente del río, lo que provocó el desborde.